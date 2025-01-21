Зеленский призвал Европу разработать собственную систему «Железного купола»

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европе необходимо вместе создать собственную систему противовоздушной обороны, похожую на израильский "Железный купол". Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

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Зеленский подчеркнул, что инвестиции в украинское производство беспилотников — это не только вклад в безопасность Европы, но и способность обеспечивать безопасность для других ключевых регионов.

"Мы должны вместе приступить к созданию противовоздушных систем, которые будут способны эффективно противодействовать всем типам ракет — как крылатым, так и баллистическим. Европа нуждается в собственном аналоге "Железного купола", который способен будет уничтожить любую угрозу", — отметил президент.

Он добавил, что нельзя оставлять безопасность Европы на свободе нескольких крупных столиц, например, Вашингтон, Берлин или Париж. Важно, чтобы европейские государства самостоятельно формировали свою оборонную политику без зависимости от внешних факторов. Зеленский подчеркнул, что после того, как Путин уйдет с политической сцены, Европе необходимо быть готовой обеспечить свою безопасность без постороннего вмешательства.

"Железный купол" — это мобильная система противовоздушной обороны, которая является основной в Израиле и способна перехватывать и уничтожать ракеты и артиллерийские снаряды короткой дальности.

Как писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп планирует завершить войну в этом году . По словам Зеленского, важным условием окончания войны должен быть справедливый мир для украинцев, которые смогут вернуться и жить в безопасности.