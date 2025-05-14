Зеленский признался, что у него с Виткоффом что-то пошло не так: о чем идет речь

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично еще ни разу не разговаривал со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Виткоффом. В то же время, по его словам, контакт с Виткоффом поддерживает руководитель офиса президента Андрей Ермак. Об этом украинский президент рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Президент также уточнил, что с американским спецпосланником встречалась группа людей в Париже.
Кроме того, Зеленский отметил, что после конфликтной ситуации в Белом доме 28 февраля с участием вице-президента Джей Ди Венса он не имел с ним дальнейших контактов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о переговорах в Стамбуле . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле. По словам президента, если Путин не приедет в Турцию, это будет означать неготовность России к любым переговорам.Владимир Зеленский на брифинге заявил, что переговоры в Стамбуле с участием Путина покажут, реально ли существует готовность России к попыткам закончить войну. Еще одним фактором готовности Кремля к переговорам Зеленский назвал 30-дневное прекращение огня.
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