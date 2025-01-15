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Зеленский прибыл в Варшаву: президента ждут непростые переговоры

Ожидается, что после переговоров президент Украины и Дональд Туск проведут совместную пресс-конференцию в 13.40 по киевскому времени.

сегодня, 11:20
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Польшу, в рамках которого запланированы несколько важных встреч. Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Зеленский прибыл в Варшаву: президента ждут непростые переговоры

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По его словам, визит будет включать в себя переговоры Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также встречу с польским президентом Анджеем Дудой. Кроме того, президент Украины планирует пообщаться с украинской диаспорой в Польше и принять участие в других мероприятиях.

О визите также сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что темами обсуждения станут война, военная поддержка, санкции, ослабление российской энергетики и другие важные вопросы, влияющие на стабильность Европы и борьбу с агрессией России.

Согласно предварительным сообщениям, польское правительство подтвердило, что Зеленский приедет в Варшаву в среду, где состоится его встреча с премьер-министром Польши. Ожидается, что после переговоров президент Украины и Дональд Туск проведут совместную пресс-конференцию в 13.40 по киевскому времени.

Кроме того, на следующей неделе Зеленский, вероятно, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 20 по 24 января. Президент форума Берге Бренде сообщил, что Владимир Зеленский приедет в Давос во вторник, 21 января. Среди участников форума также ожидается присутствие президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Польша готова поставлять Украине электроэнергию, заявила министр климата и окружающей среды Паулина Генниг-Клоска, ссылаясь на угрозы, что Словакия может прекратить поставки электроэнергии своему соседу.



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