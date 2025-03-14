Зеленский подгоняет Трампа: напомнил США об ответственности перед Украиной

В начале недели в Саудовской Аравии во время переговоров украинской и американской делегаций Украина согласилась установить 30-дневный режим тишины. После согласования позиций украинские и американские чиновники заявляли, что "мяч на поле России". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский лидер Владимир Путин затягивает решение, чтобы отказаться от инициативы США.

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Зеленский напомнил, что американская сторона предложила начать безусловное прекращение огня. По словам президента, в период тишины можно было бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к таким шагам.

"Мы считаем, что ответственность наших партнеров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну – не искать причин, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец. Путин сам войну не завершит. Но силы Америки достаточно, чтобы вынудить его это сделать”, — подчеркнул Зеленский.

По словам главы страны, для завершения войны нужны сильные шаги, сильное давление "на единственного, кто хочет продолжать эту войну". Зеленский подчеркнул, что именно это означает "мир благодаря силе".

Президент Украины подчеркнул, что Украине нужен мир, настоящий мир, и мы не должны допустить, чтобы война затянулась.

Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Единые новости", как писал портал "Комментарии", рассказал о красных линиях — на какие условия не согласится Украина.



