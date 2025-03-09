Зеленский переживает самый опасный период своего президентства: наладит ли он отношения с Трампом

Неделю спустя после серьезной ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, украинский лидер Владимир Зеленский активно работает над возобновлением отношений с Вашингтоном, поскольку Белый дом увеличивает давление на Украину с требованием скорейшего завершения войны с Россией, сообщает The Washington Post.

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В статье говорится, что Зеленский сейчас переживает один из самых сложных политически моментов своего президентства. В то же время, его окружение использует эту ситуацию, чтобы начать переговоры с политическими оппонентами президента, что может подорвать его лидерские позиции.

Ссора в Овальном кабинете вызвала бурные дискуссии в Украине. Для многих украинцев готовность Зеленского выступить против Трампа продемонстрировала его решительность и смелость. По результатам опроса, обнародованного в пятницу, уровень доверия к Зеленскому среди украинцев вырос с 57% до 67% за три недели после обострения отношений между Киевом и Вашингтоном.

Однако другие считают, что неудачная встреча привела к контрмерам со стороны Трампа, а сама поездка, на фоне нарастающей напряженности между лидерами, была большой ошибкой, отмечает WP:

"Главным испытанием для Зеленского станет возобновление отношений с Белым домом, одновременно сохраняя поддержку в Украине, пытаясь уйти от соглашения, которое может угрожать безопасности и суверенитету страны", — говорится в статье.

WP отмечает, что среди украинских военных растет тревога, что отсутствие интереса со стороны Трампа к помощи Украине может привести к соглашению, которое укрепит позиции российской армии и поможет Москве подготовиться к новой войне.

Владислав, офицер 241-й бригады, выразил мнение, что ссора в Овальном кабинете стала для Вашингтона "отличным поводом для реализации стратегии, предусматривающей скорый мир, которого хочет Трамп".

До прошлой недели он считал, что война может завершиться компромиссом между Москвой и Киевом, где Украина сможет восстановиться, несмотря на территориальные и человеческие потери без угрозы новых атак. Он даже надеялся на демобилизацию после многих лет службы на фронте, но теперь эти надежды развеялись.

Как уже писали "Комментарии", политический аналитик и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что у Украины есть определенные преимущества, в частности на международной арене, однако важным остается вопрос, способна ли украинская политическая элита воспользоваться этими преимуществами.