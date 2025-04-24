Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации единичны и не имеют системного характера.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

В разговоре журналист поинтересовался отношением президента к сообщениям в соцсетях о том, что в Украине людей якобы задерживают на улицах и заставляют идти на службу.

"Каждый частный случай проверяется Сухопутными войсками и Министерством обороны, потому что они отвечают за мобилизацию. И хотя отношение к мобилизации может быть разным, оно продолжается с начала полномасштабной войны. Это отвечает законодательству и условиям военного положения. Страна находится в состоянии войны. Вот поэтому у нас есть мобилизация. Мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было бы ничего, ни мобилизации, ни военного положения", — подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока идет война.

"Различные инциденты во время мобилизации: кто-то предлагал деньги, кто-то брал деньги, кто-то уклонялся от службы. Но это не лицо Украины", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, на сегодняшний день в Украине добровольно присоединились к Вооруженным силам от 600 до 800 тысяч человек.

"В Украине сейчас 800 тысяч, или 600 тысяч человек, ушедших добровольцами в армию. Таков был закон о мобилизации, но люди добровольно пошли защищать Украину", — сказал он.

Президент также отметил, что правоохранительные органы должны обеспечить, чтобы не было случаев насилия, и все противоречивые ситуации тщательно проверяются.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский потребовал от Трампа не говорить, что Украина виновата в войне. США остаются важным стратегическим партнером Украины, особенно когда речь идет об усилении давления на Россию.

Президент также подчеркнул, что уважает стремление бывшего президента США Дональда Трампа достичь мира. В то же время он подчеркнул, что Украина не является инициатором войны, и украинцам больно слышно утверждение, что Киев стал причиной конфликта.