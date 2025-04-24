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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации единичны и не имеют системного характера.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.
В разговоре журналист поинтересовался отношением президента к сообщениям в соцсетях о том, что в Украине людей якобы задерживают на улицах и заставляют идти на службу.
Он также подчеркнул, что мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока идет война.
По словам Зеленского, на сегодняшний день в Украине добровольно присоединились к Вооруженным силам от 600 до 800 тысяч человек.
Президент также отметил, что правоохранительные органы должны обеспечить, чтобы не было случаев насилия, и все противоречивые ситуации тщательно проверяются.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский потребовал от Трампа не говорить, что Украина виновата в войне. США остаются важным стратегическим партнером Украины, особенно когда речь идет об усилении давления на Россию.Президент также подчеркнул, что уважает стремление бывшего президента США Дональда Трампа достичь мира. В то же время он подчеркнул, что Украина не является инициатором войны, и украинцам больно слышно утверждение, что Киев стал причиной конфликта.
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