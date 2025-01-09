Зеленский ответил на петицию об отмене раздачи "тысячи Зеленского"

Осенью президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении программы к зимнему периоду, которая предусматривает выделение 1000 гривен каждому украинцу. На сайте президента появилась петиция об отмене программы "тысячи Зеленского", набравшей необходимые 25 тысяч голосов, что требует ответа президента.

Тысяча гривен от Зеленского

Владимир Зеленский в ответ на петицию о пересмотре программы "Зимняя еПоддержка" отметил, что она должна выполнить несколько целей.

"Запуск программы по выплате единовременной государственной помощи гражданам должен способствовать поддержке украинских семей в зимний период и оживлению спроса на украинские товары и услуги", – ответил президент.

Также Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю обеспечить проведение дополнительного анализа указанных в петиции проблемных вопросов, в частности, эффективность программы по расходам параллельно с повышением налогов в Украине, а также отсутствие адресности помощи.

На ответ Зеленского отреагировал депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Просто напомню, что даже по их официальным расчетам эффект для экономики от программы стремительно приближается к нулю. А учитывая, что на этот праздник популизма уйдет 15 млрд грн, то это наиболее неэффективное использование денег даже по сравнению с другими программами", — пишет нардеп.

Согласно данным Минэкономики программа "Зимняя еПоддержка" в 2024 году прибавила к росту ВВП 0,023%. Кроме того, программа "Национального кэшбека" показала еще более низкий результат — 0,001%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцев обманывают с выплатой "тысячи Зеленского".

Также "Комментарии" писали, кто не получит тысячу гривен от Зеленского.