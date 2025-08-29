Зеленский ответил на обвинение Трампа о нежелании участвовать в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп остается заинтересованным в урегулировании российско-украинской войны. Об этом украинский лидер сказал 29 августа на брифинге.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Накануне Трамп заявил, что "не хочет быть вовлеченным" в переговорный процесс. Зеленский пояснил, что эти слова касались только формата первой возможной встречи с Владимиром Путиным. По его словам, американский президент предлагает, чтобы сначала состоялась двусторонняя встреча между Киевом и Москвой, а уже потом трехсторонняя с его участием.

Зеленский подчеркнул, что Трамп стремится добиться успеха как для США, так и для мировой безопасности, и при этом осознает сложность переговорного процесса.

"Трамп хочет добиться успеха, для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не добьется успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильны, мы сможем добиться успеха", — отметил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова недоволен Зеленским . В последние дни президент США Дональд Трамп частно выражал возмущение тем, что его активные дипломатические усилия с целью завершения войны в Украине не принесли результата.

Дополнительно его раздражение усилили некоторые "ястребы" из числа республиканцев, в частности сенатор Линдси Грэм, доверенное лицо Трампа, призвавшее президента США угрожать России новыми санкциями, если та не согласится сесть за стол переговоров. Форма потенциального мирного соглашения, если и когда будет достигнута, остается неопределенной: Соединенные Штаты пока не предоставили никаких четких гарантий безопасности Украине, хотя администрация Трампа рассматривает вариант продолжения обмена разведывательной информацией и возможную помощь в сфере противовоздушной обороны.

По данным издания, Трамп также выразил определенное разочарование позицией Зеленского и Европы, считая их требования нереалистичными. Он настаивает, что Киев и Европа должны согласиться на потерю части территорий Украины для прекращения войны.

