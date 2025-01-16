Зеленский ответил кандидату в президенты Польши, не видящему Украину членом ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою реакцию на заявление кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что пока не видит Украину в Европейском Союзе и НАТО. Об этом глава государства сообщил в интервью польским медиа во время своего визита в Варшаву 15 января.

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Навроцкий, являющийся директором польского Института национальной памяти, ранее отметил, что без решения исторических вопросов между Киевом и Варшавой Украина не может быть частью ЕС и НАТО.



"Если Украина не будет у ЕС и НАТО, а также не будет иметь гарантий безопасности, господину Навроцкому стоит подготовиться к тому, что ему и его соотечественникам, возможно, придется брать в руки оружие, чтобы защищать свою страну", — ответил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в случае поражения Украины угроза войны для Польши будет чрезвычайно высока.

"Если Россия победит в Украине, она сразу же окажется на границе с Польшей, тогда господин Навроцкий уже не будет заниматься политическими вопросами, а будет бороться за свою жизнь", — добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало заявления Навроцкого о будущем Украины в ЕС и НАТО "тенденциозными и манипулятивными". Сам Навроцкий недавно подтвердил, что не изменил свою позицию, однако, в случае победы на выборах, выразил готовность к диалогу с Украиной.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис прогнозирует, что завершение российско-украинской войны может произойти с тем, что президент России Владимир Путин удержит 20% территории Украины. В материале Newsweek отмечается, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае переговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским конфликт мог бы завершиться в течение 24 часов.