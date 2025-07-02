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Зеленский отреагировал на приостановку поставок оружия США для Украины

Зеленский заявил, что продление военной помощи США критически важно для безопасности Украины

2 июля 2025, 21:41
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уведомление о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении.

Зеленский отреагировал на приостановку поставок оружия США для Украины

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.

"Системы ПВО для Украины — это защита не только для гражданских, но и для каждого предприятия, которое ведет деятельность в нашей стране, имеет активы и развивает производство. Украинская позиция абсолютно понятна", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что министры обороны и иностранных дел уже предоставили соответствующие доклады по коммуникации с американской стороной. Представители Киева и Вашингтона уточняют все аспекты, связанные с оказанием оборонной помощи.

"В частности, это касается компонента противовоздушной обороны. В любом случае мы должны обеспечить безопасность для нашего народа", — подытожил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что приостановка военной поддержки со стороны Соединенных Штатов вызывает беспокойство в Украине, поскольку это существенно ослабляет систему противовоздушной обороны и снижает эффективность защиты от мощных российских авиаударов.

После того, как администрация Дональда Трампа заявила о временном прекращении поставок некоторых типов зенитных ракет и другого вооружения из-за ограниченных запасов, украинский военный Олег Ворошиловский выразил опасения относительно дальнейшего уровня поддержки со стороны США, сообщает The New York Times.
В перечень вооружений, поставки которых приостановлены, входят ракеты Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты для истребителей F-16. Хотя конкретные масштабы влияния этого решения пока неизвестны, издание подчеркивает: сигнал, посылаемый США, очевиден — Соединенные Штаты начинают постепенно удаляться от войны.



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