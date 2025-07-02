Зеленский отреагировал на приостановку поставок оружия США для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уведомление о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.

"Системы ПВО для Украины — это защита не только для гражданских, но и для каждого предприятия, которое ведет деятельность в нашей стране, имеет активы и развивает производство. Украинская позиция абсолютно понятна", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что министры обороны и иностранных дел уже предоставили соответствующие доклады по коммуникации с американской стороной. Представители Киева и Вашингтона уточняют все аспекты, связанные с оказанием оборонной помощи.

"В частности, это касается компонента противовоздушной обороны. В любом случае мы должны обеспечить безопасность для нашего народа", — подытожил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что приостановка военной поддержки со стороны Соединенных Штатов вызывает беспокойство в Украине, поскольку это существенно ослабляет систему противовоздушной обороны и снижает эффективность защиты от мощных российских авиаударов.

После того, как администрация Дональда Трампа заявила о временном прекращении поставок некоторых типов зенитных ракет и другого вооружения из-за ограниченных запасов, украинский военный Олег Ворошиловский выразил опасения относительно дальнейшего уровня поддержки со стороны США, сообщает The New York Times.

В перечень вооружений, поставки которых приостановлены, входят ракеты Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты для истребителей F-16. Хотя конкретные масштабы влияния этого решения пока неизвестны, издание подчеркивает: сигнал, посылаемый США, очевиден — Соединенные Штаты начинают постепенно удаляться от войны.