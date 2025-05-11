Зеленский отреагировал на предложение Путина по переговорам в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина, на которой он заявил, что поддерживает проведение с Украиной прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.

Владимир Зеленский

По словам Зеленского, слова диктатора являются хорошим знаком.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали", – отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.

"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.

При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ. Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.

Также "Комментарии" рассказывали , что Трамп тоже отреагировал на предложение Путина. Он поддержал идею кремлевского диктатора и выразил надежду, что войну России против Украины удастся прекратить.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон разгадал замысел Путина и заявил, что тот просто пытается затянуть время.



