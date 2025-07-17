Зеленский отреагировал на обновление правительства: какие еще изменения ждут Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обновление правительства, где новым премьером была назначена Юлия Свириденко, а также объявление новых министров. Кроме того, Зеленский анонсировал следующие изменения в сфере безопасности и дипломатии.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

17 июля Верховная Рада поддержала Юлию Свириденко в должности нового премьер-министра Украины. Кроме нее, также были утверждены и переназначены остальные министры. На эти события отреагировал Зеленский.

"Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня должностным лицам следует начинать выполнять определенные задачи. Спасибо всем парламентариям, которые поддержали кандидатуры Премьер-министра, вице-премьер-министров и министров", — говорится в заявлении президента.

Кроме того, Зеленский также предупредил о следующих изменениях, которые будут сосредоточены в направлениях дипломатии и безопасности.

"Завтра продолжим переформатирование сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии – вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения. Также уже определили повестку дня двух следующих заседаний СНБО. Каждый день нужен результат для Украины", — добавил президент.

Как выглядит новое правительство Украины:

— Юлия Свириденко – премьер-министр Украины

— Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации

— Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий

— Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта

— Герман Галущенко – министр юстиции Украины

— Светлана Гринчук – министерша энергетики

— Наталья Калмыкова – министерша по делам ветеранов

— Игорь Клименко – глава МВД

— Оксен Лесной – министр образования и науки

— Виктор Ляшко – министр здравоохранения

— Сергей Марченко – министр финансов Украины

— Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

— Денис Улютин – министр соцполитики, семьи и единства

— Андрей Сибига – министр иностранных дел

— Денис Шмигаль – министр обороны

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал имя нового посла Украины в США.

Также "Комментарии" писали о первом заявлении Юлии Свириденко в должности премьер-министра Украины.