Зеленский отреагировал на обновление правительства: какие еще изменения ждут Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обновление правительства, где новым премьером была назначена Юлия Свириденко, а также объявление новых министров. Кроме того, Зеленский анонсировал следующие изменения в сфере безопасности и дипломатии.
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
17 июля Верховная Рада поддержала Юлию Свириденко в должности нового премьер-министра Украины. Кроме нее, также были утверждены и переназначены остальные министры. На эти события отреагировал Зеленский.
"Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня должностным лицам следует начинать выполнять определенные задачи. Спасибо всем парламентариям, которые поддержали кандидатуры Премьер-министра, вице-премьер-министров и министров", — говорится в заявлении президента.
Кроме того, Зеленский также предупредил о следующих изменениях, которые будут сосредоточены в направлениях дипломатии и безопасности.
"Завтра продолжим переформатирование сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии – вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения. Также уже определили повестку дня двух следующих заседаний СНБО. Каждый день нужен результат для Украины", — добавил президент.
Как выглядит новое правительство Украины:
- — Юлия Свириденко – премьер-министр Украины
- — Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации
- — Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий
- — Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
- - Матвей Бедный – министр молодежи и спорта
- — Герман Галущенко – министр юстиции Украины
- — Светлана Гринчук – министерша энергетики
- — Наталья Калмыкова – министерша по делам ветеранов
- — Игорь Клименко – глава МВД
- — Оксен Лесной – министр образования и науки
- — Виктор Ляшко – министр здравоохранения
- — Сергей Марченко – министр финансов Украины
- — Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства
- — Денис Улютин – министр соцполитики, семьи и единства
- — Андрей Сибига – министр иностранных дел
- — Денис Шмигаль – министр обороны
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал имя нового посла Украины в США.
Также "Комментарии" писали о первом заявлении Юлии Свириденко в должности премьер-министра Украины.
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