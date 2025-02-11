Зеленский «отомстил» Наеву за скандальную правду о войне: куда его отправил

Сегодня генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка", сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники.

Владимир Зеленский

По его словам, якобы Владимир Зеленский бурно отреагировал на сенсационное интервью генерала Наева, в котором тот отметил, что провал подготовки Украины к нападению РФ в 2022 году это полная ответственность политического руководства страны и лично президента. Также Наев отметил, что руководство страны не сообщало военным информацию о времени нападения.

"А сегодня утром Наев получил назначение в войска. Наши источники говорят, что руководство ВСУ получило прямой приказ от президента Зеленского", — заявил Бутусов.

По данным источников журналиста, Наев получил боевое распоряжение, но сослался на невозможность его немедленного исполнения, поскольку должность командира тактической группы внештатная, это временный орган управления, и для назначения на эту должность нужно иметь штатный пост в ВСУ.

"Зеленский не знал этого, и все так спешили выполнить его эмоциональную команду, что на детали никто не обратил внимание. Теперь Минобороны и офис президента ищут думают, какую должность предоставить Наеву, чтобы отправить его в тактическую группу", — сообщил Бутусов.

По статусу тактическими группами в ВСУ командуют полковники, назначение на эту должность генерал-лейтенанта, бывшего командующего Объединенными силами и ОСУВ, то есть всего восточного фронта, выглядит как понижение, поэтому цель убрать Наева из Киева на фронт любой ценой не вызывает сомнений, добавил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации в районе Великой Новоселки.



