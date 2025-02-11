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Зеленский «отомстил» Наеву за скандальную правду о войне: куда его отправил

Бутусов говорит, что Зеленский якобы слишком эмоционально отреагировал на интервью Наева

сегодня, 15:27
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Ткачик Олеся

Сегодня генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка", сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники.

Зеленский «отомстил» Наеву за скандальную правду о войне: куда его отправил

Владимир Зеленский

По его словам, якобы Владимир Зеленский бурно отреагировал на сенсационное интервью генерала Наева, в котором тот отметил, что провал подготовки Украины к нападению РФ в 2022 году это полная ответственность политического руководства страны и лично президента. Также Наев отметил, что руководство страны не сообщало военным информацию о времени нападения.

"А сегодня утром Наев получил назначение в войска. Наши источники говорят, что руководство ВСУ получило прямой приказ от президента Зеленского", — заявил Бутусов.

По данным источников журналиста, Наев получил боевое распоряжение, но сослался на невозможность его немедленного исполнения, поскольку должность командира тактической группы внештатная, это временный орган управления, и для назначения на эту должность нужно иметь штатный пост в ВСУ.

"Зеленский не знал этого, и все так спешили выполнить его эмоциональную команду, что на детали никто не обратил внимание. Теперь Минобороны и офис президента ищут думают, какую должность предоставить Наеву, чтобы отправить его в тактическую группу", — сообщил Бутусов.

По статусу тактическими группами в ВСУ командуют полковники, назначение на эту должность генерал-лейтенанта, бывшего командующего Объединенными силами и ОСУВ, то есть всего восточного фронта, выглядит как понижение, поэтому цель убрать Наева из Киева на фронт любой ценой не вызывает сомнений, добавил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации в районе Великой Новоселки.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02hTZV1mXP4Z86AQspiGAPQtsD4Qo8TU7UsqDJT4zn5Xj1pDLV6NwEAsJQv9T3r9XPl
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