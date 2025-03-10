Зеленский оказался в наиболее опасной ситуации: какое испытание должен пройти

Напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном, остановка военной помощи и ограничение обмена разведданными, создают одну из самых опасных ситуаций за время президентства Владимира Зеленского. Несмотря на стремление укрепить связи с США, Белый дом, по данным The Washington Post, давит на Киев, требуя скорейшего завершения войны с Россией.

Владимир Зеленский

В частности, издание сообщает, что конфликт в Белом доме привел к тому, что Дональд Трамп отложил подписание соглашения по ископаемым, приостановил поддержку Украины и сузил доступ к разведданным. Такие шаги фактически играют на руку России, усложняя ситуацию для Киева.

Кроме того, по данным журналистов, оцепление Трампа использовало этот момент, чтобы наладить контакты с политическими оппонентами Зеленского, что потенциально может ослабить его позиции внутри страны.

Издание со ссылкой на украинские источники сообщает, что визит Зеленского в США был инициирован главой Офиса президента Андреем Ермаком, который стремился организовать встречу с Трампом к предстоящему саммиту американского лидера с российским президентом. Впрочем, эта инициатива, по всей видимости, лишь обострила кризис в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Теперь главным вызовом для Зеленского является возобновление доверия Белого дома, не теряя поддержки внутри страны. Журналисты отмечают, что президент вынужден искать баланс между необходимостью улучшения отношений с США и рисками безопасности и суверенитета Украины, которые могут возникнуть в случае уступок.

"Главным испытанием для Зеленского станет то, сможет ли он возобновить отношения с Белым домом, сохранив одновременно поддержку внутри страны, поскольку он пытается умиротворить Трампа, не ввязываясь в соглашение, которое ставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины", — подытожило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ЕС ожидают от переговоров Украины и США.



