Зеленский ни в коем случае не должен делать этого, потому что Украину будут ждать страшные времена

После напряженной встречи между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 28 февраля, завершившейся конфликтом, в отношениях между Украиной и США необходима пауза. Только после этого могут начаться переговоры между лидерами двух государств, но уже не в Белом доме, заявил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.

Владимир Зеленский

По его убеждению, Зеленскому не стоит соглашаться на встречу с Трампом в Овальном кабинете или принимать приглашение от вице-президента Джей Ди Венса.

По словам Фесенко, администрация Трампа может согласиться принять Зеленского в Белом доме только при условии, что тот публично извинится перед Трампом.

"Если это произойдет, тогда на Украину будут так давить по всем вопросам, что у нас не останется выбора, как говорить, что "все будет исполнено", — убежден эксперт.

По его убеждению, Киев должен выдержать это давление, сохранить достоинство и продемонстрировать, что Украина не отступит в принципиальных вопросах. В то же время следует открыть реальные компромиссы, особенно в отношении переговорного процесса по прекращению войны.

Фесенко убежден, что Украине вместе с международными партнерами следует активизировать технические переговоры по прекращению огня, определить представителей для диалога и вовлечь в процесс Россию.

Впрочем, по его словам, если администрация Трампа постарается использовать ситуацию для достижения договоренностей с Москвой за счет интересов Украины, Киев не должен спешить с уступками.

"Это должны быть взаимосвязанные процессы, в этих переговорах нужно заботиться о защите наших интересов. Есть вещи, на которые можно согласиться, например, на прекращение огня. А есть такие, на которые не можем согласиться, в частности, на признание оккупированных территорий российскими", — подчеркнул Фесенко.

То есть, подытожил эксперт, Украине необходимо сочетать гибкость в переговорах с жесткой защитой собственных интересов во избежание ситуации, когда решения принимаются под давлением внешних сил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США хотят заставить Украину капитулировать, фактически, угрожая гражданскими убийствами.



