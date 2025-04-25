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Зеленский не уверен относительно визита в Ватикан: что может помешать

Зеленский не уверен, что успеет на прощание с Папой Римским

сегодня, 20:40
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский может не встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Глава Украины рассказал, что может помешать его поездке на прощание с Папой Римским.

Зеленский не уверен относительно визита в Ватикан: что может помешать

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам Зеленского, Украине важно присутствовать на прощании с Папой Римским. И если глава государства не сможет приехать лично, страну представят министр иностранных дел и первая леди, пишет издание "Укринформ".

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы Украина присутствовала на церемонии. И это важно не только из-за хороших отношений с Ватиканом и его роли в возвращении украинских детей и содействии в обмене пленными, но и из-за личных хороших отношений с Папой Римским Франциском.

"Для меня лично это также возможность выразить соболезнования и благодарность как Ватикану, так и Италии", — пояснил президент, при этом отметил, что может не успеть приехать в Ватикан.

Помешать визиту может плотный график президента Украины — отметил, что из-за важных военных совещаний может не успеть прибыть на церемонию. В этом случае страну достойно представят министр иностранных дел и первая леди.

"Сегодня у меня запланировано несколько военных заседаний. В открытой части речь пойдет о системе противовоздушной обороны и контрактах, связанных с ней — хочу увидеть, как сработали все. Запланированы отдельные встречи с министром обороны. Я уже провел ряд совещаний, впереди еще несколько", — отметил Зеленский.

Он добавил, что будут и закрытые вопросы — в частности, по удару по Киеву и дальнейшим шагам Украины.

Напомним, что на фоне прощания с Папой Римским, как писал портал "Комментарии", российская пропаганда распространяет очередной фейк о Зеленском.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3986127-dla-ukraini-vazlivo-buti-prisutnou-na-prosanni-z-papou-franciskom-zelenskij.html
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