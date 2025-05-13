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Зеленский назвал украинских олигархов, которые в начале вторжения передавали ему ультиматумы от имени Путина

Политики угрожали Зеленскому безопасностью его семьи

сегодня, 22:41
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Лиля Воробьева

Бывшие народные депутаты и олигархи Виктор Медведчук и Вадим Новинский в начале полномасштабного вторжения России угрожали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы государства во время пресс-конференции.

Зеленский назвал украинских олигархов, которые в начале вторжения передавали ему ультиматумы от имени Путина

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как рассказал президент, эти политики неоднократно передавали ультиматумы президенту России Владимиру Путину. Они, в частности, озвучивали условия по сдаче украинских территорий.

"Это началось с того, как люди господина Медведчука, Новинский лично – все это есть, есть соответствующие свидетели, записи – представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной по телефону, в самый сложный момент, когда мы были в полной блокаде. Говорили о том, как нужно сдавать Украину, территории и тому подобное, как и куда мне нужно бежать, иначе у меня не будет моей семьи", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что решение Совета национальной безопасности и обороны позволило прекратить попытки пророссийских политиков, стремившихся представлять Украину, выходить на прямой контакт с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о переговорах в Стамбуле . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле. По словам президента, если Путин не приедет в Турцию, это будет означать неготовность России к любым переговорам.

Владимир Зеленский на брифинге заявил, что переговоры в Стамбуле с участием Путина покажут, реально ли существует готовность России к попыткам закончить войну. Еще одним фактором готовности Кремля к переговорам Зеленский назвал 30-дневное прекращение огня.



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