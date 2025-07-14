Зеленский назвал свою кандидатуру на премьер-министра: кто заменит Шмыгаля

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первой вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. В должности премьер-министра Свириденко может заменить Дениса Шмыгаля.
Владимир зеленский и Юлия Свириденко. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский сообщил о встрече с Юлией Свириденко, во время которой ей было объявлено занять место премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, со Свириденко были обсуждены мероприятия по трансформации системы исполнительной власти в Украине, а также конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное оружейное производство.
Юлия Свириденко – с 4 ноября 2021 года занимает должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины. До этого она также работала на ключевых должностях в сфере экономики, в частности с сентября 2020 по февраль 2021 как заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с февраля 2021 по ноябрь 2021 была заместителем руководителя Офиса президента.
Денис Шмигаль возглавил правительство Украины 4 марта 2020 года, тогда он заменил в должности премьер-министра Алексея Гончарука.