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Зеленский назвал свою кандидатуру на премьер-министра: кто заменит Шмыгаля

Юлия Свириденко получила предложение от Зеленского стать премьер-министром Украины.

14 июля 2025, 15:06
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первой вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. В должности премьер-министра Свириденко может заменить Дениса Шмыгаля.

Зеленский назвал свою кандидатуру на премьер-министра: кто заменит Шмыгаля

Владимир зеленский и Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил о встрече с Юлией Свириденко, во время которой ей было объявлено занять место премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", — сообщил Зеленский.

По его словам, со Свириденко были обсуждены мероприятия по трансформации системы исполнительной власти в Украине, а также конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное оружейное производство.

Юлия Свириденко – с 4 ноября 2021 года занимает должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины. До этого она также работала на ключевых должностях в сфере экономики, в частности с сентября 2020 по февраль 2021 как заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с февраля 2021 по ноябрь 2021 была заместителем руководителя Офиса президента.

Денис Шмигаль возглавил правительство Украины 4 марта 2020 года, тогда он заменил в должности премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее портал "Комментарии" сообщал прогноз народного депутата Ярослава Железняка, анонсировавшего, что вместо Дениса Шмыгаля новым премьером в правительстве Зеленского станет Юлия Свириденко. Также Железняк описал другие кадровые перестановки в Кабмине, в частности, увольнение нескольких министров и назначение на их должности.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15109
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