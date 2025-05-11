Зеленский назначил Путину личную встречу: когда и где

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на официальное заявление украинского лидера.

"Мы ждем от завтра прекращения огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что в этот раз Россия не будет искать новые причины, чтобы избежать диалога.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин на ночной пресс-конференции официально отказался от 30-дневного перемирия. В то же время, он предложил провести прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле 15 мая.

Как считает российский оппозиционный журналист Иван Яковина, в этом случае не идет даже речи о какой-либо уступке со стороны Путина, как некоторые могут подумать.



По его мнению, теперь очень важно, чтобы Европейский союз и США не дали Путину эту историю с переговорами выкрутить и начать ее обсуждать. Яковина убежден, что Запад должен как можно скорее ввести против РФ жесточайшие санкции с возможностью их отмены только после установления крепкого перемирия.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп требует, чтобы страна немедленно согласилась по требованию РФ. Дональд Трамп заявил, что Украина немедленно согласится на переговоры в Турции. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли мирное соглашение. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети.

Также он сомневается, что Украина заключит соглашение с Путиным.