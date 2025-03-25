Зеленский «нанес» государству ущерб в несколько миллиардов: как это возможно

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский, якобы, регулярно и абсолютно безнаказанно игнорирует Конституцию и законы, заявил нардеп Владимир Вятрович.
Владимир Зеленский
По его словам, президент якобы имеет привычку не подписывать законы, принятые парламентом, вовремя. Нардеп напомнил, что статья 94 Конституции дает президенту максимум 15 дней, чтобы подписать закон или наложить на него вето и вернуть в парламент. В Конституции особо указано, что если эти 15 дней прошли, закон считается одобренным и должен быть подписан, то есть никакой другой опции у президента уже не остается.
Однако, говорит политик, на сегодняшний день более 40 законов лежат на Банковой сверх определенного Конституцией срока – месяцами и даже годами. Причем, добавляет Вятрович, речь не идет о какой-либо политической мотивации – ведь все эти законы приняты при поддержке президентской фракции, имеющей абсолютное большинство в парламенте.
По его словам, получив 9 декабря прошлого года на подпись закон, который должен был действовать с 1 января, Зеленский вернул его с подписью в парламент 24 марта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что будет с ценами на сигареты после подписания президентом закона о повышении акциза.
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