Зеленский лично ответил Путину на "приглашение" в Москву на переговоры

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским диктатором необходима для завершения войны. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами по итогам переговоров в формате "Коалиции желающих".
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Также он прокомментировал результаты договоренностей в рамках встречи "Коалиции желающих". Президент отметил, что партнеры согласились на размещение своих сил в Украине как элемент системы гарантий безопасности.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после встреч президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским заговорили об организации встречи Зеленского и Путина. Расширялись рассуждения о стране, где состоятся переговоры, и формате встречи.
Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине заявил, что Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Также заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов ко встрече, сообщает российское издание "ТАСС".