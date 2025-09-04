Зеленский лично ответил Путину на "приглашение" в Москву на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским диктатором необходима для завершения войны. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами по итогам переговоров в формате "Коалиции желающих".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Это не о желании, это нужно. Мы поддерживаем ее в любом формате – и трехстороннюю, и двустороннюю. Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Хочешь, чтобы встречи не было – надо пригласить меня в Москву. Поэтому я думаю, что Россия началась. их желание окончания войны. А встреча, взрослые лидеры из встречи такого уровня должны исходить с результатом.

Также он прокомментировал результаты договоренностей в рамках встречи "Коалиции желающих". Президент отметил, что партнеры согласились на размещение своих сил в Украине как элемент системы гарантий безопасности.

"Там многоэлементная инфраструктура. Прежде всего это присутствие. Мы договорились, что будет присутствие. Я пока не готов говорить в количестве. Хотя, если честно, мы уже делимся между собой. Мы понимаем приблизительное количество тех, кто уже согласился. И присутствие разное – оно как в небе, на море, так и на земле", – добавил глава.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после встреч президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским заговорили об организации встречи Зеленского и Путина. Расширялись рассуждения о стране, где состоятся переговоры, и формате встречи.

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине заявил, что Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Также заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов ко встрече, сообщает российское издание "ТАСС".

