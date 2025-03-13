Зеленский купил частный французский банк Milleis: что известно

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Кречмаровская Наталия
В России не прекращают попытки ослабить рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, распространяя различные фейки и вбросы. Очередной пропагандистской выдумкой стала информация, что Зеленский якобы через оффшорную компанию купил частный французский банк Milleis.
Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что на самом деле о таком соглашении не сообщали никакие авторитетные международные или французские СМИ. К тому же в Официальном бюллетене гражданских и коммерческих объявлений, где отражаются отчетности о продажах, таких сделок нет. Информацию проверили фактчекеры "Гвара Медиа".
Отмечается, что видео о "приобретении" имеет следы подделки: оно содержит логотип несуществующего телеканала; ролик смонтирован из общедоступных фотографий Зеленского, Макрона и других лиц; содержащий неаутентичный звук, сгенерированный ИИ.
Напомним, что российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", писали фейки о ситуации в Курской области.
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