logo

BTC/USD

84422.77

ETH/USD

1922.14

LTC/USD

91.32

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Зеленский купил частный французский банк Milleis: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский купил частный французский банк Milleis: что известно

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском

13 марта 2025, 18:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России не прекращают попытки ослабить рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, распространяя различные фейки и вбросы. Очередной пропагандистской выдумкой стала информация, что Зеленский якобы через оффшорную компанию купил частный французский банк Milleis.

Зеленский купил частный французский банк Milleis: что известно

Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что на самом деле о таком соглашении не сообщали никакие авторитетные международные или французские СМИ. К тому же в Официальном бюллетене гражданских и коммерческих объявлений, где отражаются отчетности о продажах, таких сделок нет. Информацию проверили фактчекеры "Гвара Медиа".

"Кроме того, на официальное обращение расследователей администрация Milleis Banque ответила, что распространенная информация – фейк, а владельцем банка с 2017 года неизменно остается британская компания AnaCap", – говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что видео о "приобретении" имеет следы подделки: оно содержит логотип несуществующего телеканала; ролик смонтирован из общедоступных фотографий Зеленского, Макрона и других лиц; содержащий неаутентичный звук, сгенерированный ИИ.

“Распространение лживых материалов о том, что Зеленский приобрел что-то ценное – часть информационной кампании россиян. Ранее они вбрасывали фейки о "приобретенной в Куршевеле гостинице за 88 млн евро" и о "приобретенном парадном лимузине Гитлера за 15 млн долл.", — подчеркнули в Центре.

Напомним, что российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", писали фейки о ситуации в Курской области.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/45515
Теги:

Новости

Все новости