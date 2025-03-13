Зеленский купил частный французский банк Milleis: что известно

В России не прекращают попытки ослабить рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, распространяя различные фейки и вбросы. Очередной пропагандистской выдумкой стала информация, что Зеленский якобы через оффшорную компанию купил частный французский банк Milleis.

Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что на самом деле о таком соглашении не сообщали никакие авторитетные международные или французские СМИ. К тому же в Официальном бюллетене гражданских и коммерческих объявлений, где отражаются отчетности о продажах, таких сделок нет. Информацию проверили фактчекеры "Гвара Медиа".

"Кроме того, на официальное обращение расследователей администрация Milleis Banque ответила, что распространенная информация – фейк, а владельцем банка с 2017 года неизменно остается британская компания AnaCap", – говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что видео о "приобретении" имеет следы подделки: оно содержит логотип несуществующего телеканала; ролик смонтирован из общедоступных фотографий Зеленского, Макрона и других лиц; содержащий неаутентичный звук, сгенерированный ИИ.

“Распространение лживых материалов о том, что Зеленский приобрел что-то ценное – часть информационной кампании россиян. Ранее они вбрасывали фейки о "приобретенной в Куршевеле гостинице за 88 млн евро" и о "приобретенном парадном лимузине Гитлера за 15 млн долл.", — подчеркнули в Центре.

Напомним, что российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", писали фейки о ситуации в Курской области.



