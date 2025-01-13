Зеленский категорически ответил Фицо и поставил условие

Словацкий премьер Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить остановку транзита российского газа. Зеленский написал ответ в социальной сети X.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Ответ короткий, но содержательный.

"Ок. Приезжай в Киев в пятницу", – ответил президент.

Следует напомнить, что сегодня Фицо записал обращение в своем Facebook и пригласил Зеленского на встречу вблизи государственной границы на словацкой территории.

Фицо заявил, что хотел бы обсудить остановку транзита российского газа. А также отметил, что "другое мнение" относительно того, как может завершиться российско-украинская война.

"Во всех своих заграничных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне проходили и в Словакии", — отметил Фицо.

Он также заявил, что хотел бы продолжить диалог с премьером Украины Денисом Шмыгалем и пригласил Зеленского на встречу на словацкой территории у государственной границы. По его словам, для этого украинская сторона могла бы воспользоваться поездом Киев-Кошице.

Напомним, после остановки транзита российского газа Роберт Фицо, как писал портал "Комментарии", угрожал Украине прекратить поставки электроэнергии. Также намекал, что страна может снизить помощь украинским беженцам.

Словацкий премьер назвал решение о прекращении транзита газа "саботажем неблагодарного Зеленского" и "американской авантюрой".

Фицо заверил, что его страна теряет большие средства из-за решений Украины и хочет получить по меньшей мере компенсацию ущерба в размере 1,5 млрд евро.