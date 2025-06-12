Зеленский готовится выдвинуть категоричный ультиматум Трампу: о чем идет речь

Обсуждение новых санкций против России станет одной из ключевых тем саммита лидеров стран "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен поднять санкционный вопрос во время потенциального разговора с Дональдом Трампом, в частности обсудить предложение американского сенатора Линдси Грэма.

Фото: из открытых источников

На совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом Зеленский отметил, что участие в международных саммитах зависит от ситуации на фронте, однако есть возможность представлять Украину на встречах G7 и НАТО.

"Это стало возможным благодаря нашим военным и всем, кто работает на укрепление обороны", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, санкционная политика станет одним из центральных вопросов саммита:

"Мы уже на пороге важных решений, и именно в диалоге с лидерами G7 можно добиться единства в вопросе ограничения финансовых возможностей России вести войну".

Кроме того, Владиимр Зеленский подчеркнул еще два приоритета: неизменная поддержка Украины со стороны партнеров и финансирование восстановления государства.

"Во время войны экономика должна функционировать, нужно восстановление логистики и инфраструктуры — государство должно жить", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", финансы стали ключевым элементом в нынешней фазе войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом. По его словам, сейчас как Украина, так и Россия борются не только на поле боя, но и в финансовой плоскости.