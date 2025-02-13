Зеленский готов снять санкции с Порошенко: указал одно условие

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину введения санкций против бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также назвал условия, когда ограничения могут быть отменены.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Как сообщает "Общественное", во время посещения Хмельницкой АЭС Владимир Зеленский рассказал о причинах ведения санкций против Порошенко и Медведчука.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Все эти люди, Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу винить, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции — это ограничение на сегодняшний день использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что санкции ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны. По его словам, новые ограничения не будут последними.

Кроме того, президент рассказал, как Порошенко и другие могут снять санкции. Как пояснил Зеленский, для этого нужно вернуть выведенные средства в бюджет, которые затем направят на Вооруженные силы Украины.

Напомним, что 13 февраля президент Владимир Зеленский опубликовал указ о введении санкций против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука. СНБО временно лишил их права пользоваться и распоряжаться активами. В СБУ сообщили, что санкции ввели из-за угрозы государственной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Притула временно вступился за Порошенко из-за санкций Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на санкции, введенные против Порошенко и Медведчука.