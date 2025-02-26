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Зеленский готов бежать в одну из стран-партнеров: что известно

Роспропагандисты распространяют очередной фейк о вероятном бегстве Зеленского из Украины

26 февраля 2025, 16:18
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Кречмаровская Наталия

В России не перестают придумывать фейки о президенте Украины Владимире Зеленском. Роспропагандисты в Telegram распространяют заявление колумниста турецкой газеты Akşam Эрая Гюлчюллера. Отмечается, что якобы без поддержки Запада и из-за угрозы переворота в Украине Зеленский может бежать в Турцию.

Зеленский готов бежать в одну из стран-партнеров: что известно

Фото портал "Комментарии"

"Российская пропаганда уже не первый год предсказывает военный переворот или третий Майдан в Украине и распространяет тезис о нелегитимности президента Украины. Также с 24 февраля 2022-го россияне врут о "бегстве Зеленского" за границу", — пояснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Специалисты Центра отмечают, что это делают с целью расшатывания внутриполитической ситуации в Украине и подорвать доверие между украинским военно-политическим руководством и иностранными партнерами.

“Однако поддержка Запада никуда не исчезла – буквально 24 февраля этого года в Киеве состоялся саммит “Поддерживай Украину”, в котором приняли участие президент Европейского Совета, президент Еврокомиссии, а также лидеры и представители многих государств и международных институций. Они объявили об усилении санкций против России и пакетах военной помощи Украине”, — напомнили в Центре.

Также специалисты уточнили, что поддерживают Зеленского и украинцы — согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 4-9 февраля 2025-го, 57% украинцев доверяют президенту.

“Даже в первые дни полномасштабного вторжения Зеленский отказался от эвакуации из Киева и никуда не убегал. Нет никаких признаков того, что он готовится сделать это сейчас”, — подытожили в Центре.

Напомним, что 24 февраля, как писал портал "Комментарии", народные депутаты не поддержали постановление, согласно которому Зеленский должен оставаться на посту президента Украины до вступления на этот пост новоизбранного главы государства.



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Источник: https://spravdi.gov.ua/nibyto-stalo-vidomo-v-yakij-krayini-zelenskyj-bude-prosyty-zahystu/
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