Зеленский готов бежать в одну из стран-партнеров: что известно

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Кречмаровская Наталия
В России не перестают придумывать фейки о президенте Украины Владимире Зеленском. Роспропагандисты в Telegram распространяют заявление колумниста турецкой газеты Akşam Эрая Гюлчюллера. Отмечается, что якобы без поддержки Запада и из-за угрозы переворота в Украине Зеленский может бежать в Турцию.
Фото портал "Комментарии"
Специалисты Центра отмечают, что это делают с целью расшатывания внутриполитической ситуации в Украине и подорвать доверие между украинским военно-политическим руководством и иностранными партнерами.
Также специалисты уточнили, что поддерживают Зеленского и украинцы — согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 4-9 февраля 2025-го, 57% украинцев доверяют президенту.
Напомним, что 24 февраля, как писал портал "Комментарии", народные депутаты не поддержали постановление, согласно которому Зеленский должен оставаться на посту президента Украины до вступления на этот пост новоизбранного главы государства.
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