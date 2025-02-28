Зеленский досрочно покидает Белый дом: СМИ (ОБНОВЛЕНО)

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, досрочно покидает Белый дом. Такая информация распространяется в сети Интернет.

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что запланированная пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена.

Белый дом подтвердил, что пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на CNN.

Отмечается, что информацию подтвердил официальный представитель Белого дома. Украинская делегация вскоре покинет Белый дом.

Напомним, что между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник серьезный спор.

Вероятно, как писал портал "Комментарии", спор начался именно после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия и либо соглашается, либо выходит в соглашения.

Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна.

При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках". На что Зеленский резко ответил: "Я не играю здесь в карты".

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о разрушенных украинских городах и нехватке мужчин в Украине. Зеленский предложил приехать в Украину и проверить это лично. Также президент Украины заявил, что Штаты не имеют права указывать, что делать нашему государству. Трамп ответил, что Зеленский проявляет неуважение к Америке. Также снова встал вопрос о помощи, которую США предоставили Украине. Трамп отметил, что без Америки Украина не выдержала бы и две недели.

Отметим, что в пятницу, 28 февраля, произошло чрезвычайно важное для Украины событие – президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в США. Глава Украины провел ряд встреч, однако самая главная — с президентом США Дональдом Трампом

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