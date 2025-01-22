Зеленский дал Трампу важный совет: о чем он

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свои предложения по поводу того, как президент США Дональд Трамп может усилить давление на российского диктатора Владимира Путина. По мнению Зеленского, эффективными мерами станут комплексные санкции против России и предоставление Украине всего необходимого вооружения для противодействия агрессии. Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями Международного медиасовета.

Зеленский и Трамп

В частности, во время встречи президента Украины спросили, какое давление должно оказать Трамп на Кремль, чтобы заставить его пойти на переговоры по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что американский лидер хорошо знает, как это сделать.

"Трамп может реально применять санкции тотально, он знает, как это делать, он бизнесмен. Он разбирается в этом очень сильно. Вытащить максимальный объем энергетики, снизить мировую цену (на энергоресурсы), а он это сделает без каких-либо предложений. Он сам это сделает", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что США должны дать четкий сигнал Путину: если война не прекратится, Украина получит всю необходимую военную помощь.

"Да, не ядерную. Мы с вами адекватные люди", — добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп не исключил, что против России могут быть введены дополнительные санкции, если Путин не согласится на переговоры и прекращение войны против Украины. Кроме того, Трамп заявил, что рассмотрит возможность предоставления военной помощи Украине после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.





