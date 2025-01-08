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Зеленский через Ермака предложил Залужному идти с ним на выборы: детали

Зеленский якобы примет участие в президентских выборах, если Залужный откажется от президентских амбиций

8 января 2025, 15:35
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский якобы уже принял решение поучаствовать в следующих президентских выборах, поскольку рейтинг доверия к нему в 52% позволяет рассчитывать на победу. Об этом "Телеграфу" сообщили в окружении руководителя Украины.

Зеленский через Ермака предложил Залужному идти с ним на выборы: детали

Зеленский и Залужный

Впрочем, эти источники добавили, что в этом вопросе все зависит от бывшего главкома, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который может стать главным конкурентом Зеленского на президентских выборах.

"Председатель ОП Андрей Ермак передал Залужному, что в случае невыдвижения и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте", — говорится в материале издания.

В статье говорится, что, если Залужный все же решит идти в президенты, то его будут ждать испытания в виде уголовных дел. В частности, речь идет о расследовании того, кто "сдал" Херсон в 2022 году. Источники издания в политических кругах считают, что в нужный момент по этому делу может появиться имя Залужного.

При этом сам Залужный отказался прокомментировать информацию о том, есть ли у него политические амбиции.

"Сначала мы сохраним государственность. А тогда уже поговорим", – сказал Залужный журналистам.

Известно, что посол пока не ведет работу по созданию собственной партии, поэтому трудно сказать, с кем он может пойти на выборы. При этом указывается, что Залужного в свою команду пытается привлечь также нардеп Петр Порошенко, а люди Юлии Тимошенко якобы рассказывают, что Залужный пойдет на выборы вместе с "Батькивщиной".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что люди от "Батькивщины" рассказывают в регионах, что они "от Залужного".




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/politika/2025-01-08/5893321-soyuz-zaluzhnogo-iz-zelenskim-kambek-lovochkina-ale-bez-arestovicha-khto-i-yak-v-ukraini-negotuetsya-do-viboriv
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