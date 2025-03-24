Зеленский был готов отдать абсолютно все: в Раде прокомментировали заявление Трампа

Вопрос передачи Соединенным Штатам Америки украинских полезных ископаемых стороны обсуждают не одну неделю. Предусматривалось подписание рамочного соглашения во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Затем президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в соглашении.

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Трамп о соглашении по украинским ископаемым.

Нардеп сообщил, что Трамп заявил: "Мы заключили соглашение по редкоземельным металлам. Скоро подпишем. Мы сейчас говорим о территории. Речь идет о собственности на электростанции".

Гончаренко объяснил, что, по его данным, речь идет о Запорожской АЭС.

"Теперь остается только надеяться, что обсуждается только она одна. Такое ощущение, что наш великий и мощный лидер был готов отдать абсолютно все", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, что Гончаренко, как писал портал "Комментарии", рассказал о темах, которые могут быть обсуждены, и какое соглашение может удовлетворить Украину. По его словам, после встречи делегаций России и США сегодня Украина проведет еще один раунд переговоров с американской стороной. Гончаренко сообщил такую информацию, ссылаясь на данные журналистов.

По словам народного депутата, главными темами переговоров должна быть остановка ударов по инфраструктуре и прекращение атак в Черном море. В Кремле, как сообщил Гончаренко, отмечают, что главным в разговоре с американской делегацией является возобновление зерновой инициативы. Народный депутат отметил, что будет ли какое-то соглашение сегодня – неизвестно. Однако акцентировал внимание на важном моменте, которого нужно добиться.



