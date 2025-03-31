Залужный выступил с громким заявлением о своих президентских амбициях на фоне разговоров о выборах

Валерий Залужный остается главным фактором неопределенности по поводу предстоящих выборов, и сам он не спешит раскрывать свои намерения, обсуждая ситуацию с политическими представителями Киева. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Отсутствие четких заявлений способствует возникновению слухов. Одни уверены, что Залужный намерен участвовать в президентских выборах, другие — что он может возглавить политическую силу Владимира Зеленского на выборах Верховной Рады, а третьи считают, что Залужный вообще воздержится от участия в любых выборах из-за низких рейтингов.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, экс-главнокомандующий заявил:

"Моя позиция по этому поводу не изменилась. Пока идет война, нам всем следует работать на сохранение страны, а не размышлять о выборах. Разные слухи я не комментирую".

Отмечается, что из-за физического отсутствия в Украине Залужный в какой-то степени выпал из общего контекста событий в стране.

Из-за кризиса в отношениях с США и постоянных проблем с администрацией Дональда Трампа, экс-главком, в отличие от президента Зеленского, не всегда находится в центре внимания и не так активно реагирует на события. На следующий день после скандала в Овальном кабинете Залужный опубликовал фотографию с Зеленским, где они обмениваются рукопожатием, а через несколько дней произнес речь о разрушении "старого мирового порядка". С этого времени активность Залужного значительно уменьшилась. Однако есть и другое мнение. Один из оппозиционных депутатов считает, что на нынешних выборах не осталось реальных альтернатив, и Залужный способен стать символом надежды для многих украинцев, как прежде Виктор Ющенко.

У Залужного есть привлекательная для многих украинцев стратегия, которую можно применить на выборах: несмотря на сложности, главное, что будет не стыдно за будущее страны.

Портал "Комментарии" уже писал, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал фотографию с выдающейся украинской писательницей Линой Костенко. На своей странице в социальных сетях дипломат приветствовал Костенко с днем рождения и подчеркнул, что считает большой честью знакомство с ней.