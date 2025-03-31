logo

BTC/USD

83577.27

ETH/USD

1841.84

LTC/USD

83.60

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Залужный выступил с громким заявлением о своих президентских амбициях на фоне разговоров о выборах
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный выступил с громким заявлением о своих президентских амбициях на фоне разговоров о выборах

Из-за физического отсутствия в Украине Залужный в какой-то степени выпал из общего контекста событий в стране.

сегодня, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Валерий Залужный остается главным фактором неопределенности по поводу предстоящих выборов, и сам он не спешит раскрывать свои намерения, обсуждая ситуацию с политическими представителями Киева. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Залужный выступил с громким заявлением о своих президентских амбициях на фоне разговоров о выборах

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Отсутствие четких заявлений способствует возникновению слухов. Одни уверены, что Залужный намерен участвовать в президентских выборах, другие — что он может возглавить политическую силу Владимира Зеленского на выборах Верховной Рады, а третьи считают, что Залужный вообще воздержится от участия в любых выборах из-за низких рейтингов.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, экс-главнокомандующий заявил:

"Моя позиция по этому поводу не изменилась. Пока идет война, нам всем следует работать на сохранение страны, а не размышлять о выборах. Разные слухи я не комментирую".

Отмечается, что из-за физического отсутствия в Украине Залужный в какой-то степени выпал из общего контекста событий в стране.

Из-за кризиса в отношениях с США и постоянных проблем с администрацией Дональда Трампа, экс-главком, в отличие от президента Зеленского, не всегда находится в центре внимания и не так активно реагирует на события. На следующий день после скандала в Овальном кабинете Залужный опубликовал фотографию с Зеленским, где они обмениваются рукопожатием, а через несколько дней произнес речь о разрушении "старого мирового порядка". С этого времени активность Залужного значительно уменьшилась. Однако есть и другое мнение. Один из оппозиционных депутатов считает, что на нынешних выборах не осталось реальных альтернатив, и Залужный способен стать символом надежды для многих украинцев, как прежде Виктор Ющенко.

У Залужного есть привлекательная для многих украинцев стратегия, которую можно применить на выборах: несмотря на сложности, главное, что будет не стыдно за будущее страны.

Портал "Комментарии" уже писал, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал фотографию с выдающейся украинской писательницей Линой Костенко. На своей странице в социальных сетях дипломат приветствовал Костенко с днем рождения и подчеркнул, что считает большой честью знакомство с ней.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vibori-tramp-i-peremir-ya-chogo-boyatsya-1743371462.html
Теги:

Новости

Все новости