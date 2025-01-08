Залужный впервые прокомментировал свое участие в выборах президента: назвал одно условие

Политическая ситуация вокруг предстоящих выборов президента Украины становится все более напряженной. Главными претендентами на высшую должность в государстве считают действующего президента Владимира Зеленского и Валерия Залужного, ранее занимавшего должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а ныне послом в Великобритании.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

О политических интригах пишет "Телеграф".

Зеленский серьезно рассматривает возможность участия в выборах и имеет для этого все основания. Текущий уровень доверия к действующему президенту достигает 52%, что обеспечивает ему значительные шансы на победу. Однако все будет зависеть от решения Валерия Залужного, ведь именно он остается самым серьезным конкурентом Зеленского.

Бывший главнокомандующий не определился с собственными политическими планами. Его имя часто фигурирует в социологических рейтингах, а многие граждане считают Залужным символом доверия. В то же время ряд политиков пытаются получить преимущества, связывая себя с "Железным генералом". Среди таких — лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, представители которой в регионах распространяют информацию, что Залужный может пойти на выборы вместе с ее партией. Также не остался в стороне и пятый президент Украины Петр Порошенко, тоже стремившийся привлечь Залужного к своей политической команде.

Несмотря на то, что Залужный поддерживает непростые отношения с действующими властями, он получил предложение и от Офиса президента. Глава ОП Андрей Ермак передал Залужному, что в случае отказа от участия в президентской гонке и поддержки Зеленского ему гарантируют первое место в избирательном списке партии и должность спикера парламента.

В то же время источники сообщают, что в случае решения Залужного баллотироваться на пост президента ему могут помешать возбужденные уголовные дела. Среди прочего, речь идет о расследовании, которое касается обстоятельств увольнения Херсона в 2022 году. По словам политических аналитиков, по этому делу могут появиться новые обвинения, если ситуация обострится.

Сам Залужный, отвечая на вопросы журналистов о своих политических намерениях, отметил: "Сначала мы сохраним государственность. А тогда уже поговорим". Пока нет информации о создании им собственной политической силы. Однако в политических кругах предполагают, что Залужный может объединить усилия с другими лидерами, в частности, мэром Киева Виталием Кличко, который может использовать их хорошие отношения в своих политических целях.

"У мэра нет много поклонников. Но у него есть Киев. С ним надо дружить", — объяснил ситуацию инсайдер, знакомый с текущим положением дел.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный рассказал, чем должны запастись украинцы на 2025 год. Бывший Главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отметил, что 2024 год был для украинцев годом тяжелых испытаний. В то же время, по его словам, уходящий год также был годом надежды.