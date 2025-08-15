logo

Залужный, вероятно, может стать новым политическим партнером Ермака: политолог
Залужный, вероятно, может стать новым политическим партнером Ермака: политолог

Ермак может рассматривать Залужного как нового политического партнера: Гайдай

15 августа 2025, 15:42
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Встреча руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с послом в Великобритании Валерием Залужным может свидетельствовать о формировании нового политического тандема. Такое мнение высказал политолог, директор Института "Интермариум" Валентин Гайдай.

Залужный, вероятно, может стать новым политическим партнером Ермака: политолог

Ермак и Залужный. Фото из открытых источников

По его словам, всем очевидно, что ряд украинских политиков готовятся к политической борьбе.

"Это касается и политиков старого, и нового поколения и, конечно же, военных. Кстати, об одном известном бывшем военном. В последнее время все больше касательных фактов и инсайдов указывают на то, что глава Офиса Президента Андрей Ермак взял Валерия Залужного в "разработку", — отмечает эксперт.

По его словам, не только эта встреча, которая, учитывая должности ее участников, вполне понятна, но и ряд других факторов указывает на политическую заинтересованность Ермака в Залужном. В частности, такими фактами политолог называет публикации о сотрудничестве Ермака и Залужного, которые уже давно появляются в СМИ. Кроме того, эксперт отмечает постепенное снижение рейтингов действующего президента Зеленского, что существенно уменьшает его шансы на переизбрание.

Также политолог ссылается на инсайдерскую информацию, что за продолжающейся уже второй год пиар-кампанией Залужного стоят люди из окружения руководителя ОП.

"Мы прекрасно понимаем, что Залужный конкретно в этом случае не столько посол, сколько перспективный политик с прицелом на собственную фракцию в Верховной Раде, а то и на президентство. Ермак вполне может рассматривать Залужного или как нового политического партнера или как минимум гаранта безопасности для себя", — высказал мнение политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Безуглая раскритиковала Ермака и Залужного.



Источник: https://www.facebook.com/valentynhaidai/posts/pfbid021Kk1KQXkzU9N3YRkKLKC1ohKj24Xd9EpoY2WxyeHVvWNg4rx6CjhPkcnQzRD1JZql
