Залужный рискует потерять расположение США: что произошло

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Ткачик Олеся
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что действия Соединенных Штатов приводят к разрушению мирового порядка, об этом он сказал, выступая в Chatham House, его слова цитирует Times.
Валерий Залужный
Он также предостерег, что Североатлантический альянс может утратить свое единство, а Россия использует эту ситуацию, чтобы усилить свое влияние в Европе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также призвал европейских лидеров активнее инвестировать в оборонную сферу и готовиться к возможному уменьшению роли США в вопросах безопасности. Он подчеркнул, что позиция Вашингтона относительно войны в Украине претерпела изменения.
Валерий Залужный также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет в Европу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что членство Украины в НАТО не обеспечит ей политическую защиту. Самый эффективный способ обеспечения безопасности государства заключается в интеграции в европейскую архитектуру безопасности, но для этого необходимо еще создать соответствующую структуру. Об этом во время встречи с сообществом Украинского католического университета рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. "НАТО стало морально и физически устаревшим. Скорее всего, это не даст нам необходимой политической защиты", – отметил дипломат.
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