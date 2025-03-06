Залужный рискует потерять расположение США: что произошло

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что действия Соединенных Штатов приводят к разрушению мирового порядка, об этом он сказал, выступая в Chatham House, его слова цитирует Times.

Валерий Залужный

"Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок", — подчеркнул Залужный.

Он также предостерег, что Североатлантический альянс может утратить свое единство, а Россия использует эту ситуацию, чтобы усилить свое влияние в Европе.

"Очевидно, что Белый дом подверг сомнению единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности в Европе без участия США", — добавил Залужный.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также призвал европейских лидеров активнее инвестировать в оборонную сферу и готовиться к возможному уменьшению роли США в вопросах безопасности. Он подчеркнул, что позиция Вашингтона относительно войны в Украине претерпела изменения.

Валерий Залужный также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет в Европу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что членство Украины в НАТО не обеспечит ей политическую защиту. Самый эффективный способ обеспечения безопасности государства заключается в интеграции в европейскую архитектуру безопасности, но для этого необходимо еще создать соответствующую структуру. Об этом во время встречи с сообществом Украинского католического университета рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. "НАТО стало морально и физически устаревшим. Скорее всего, это не даст нам необходимой политической защиты", – отметил дипломат.



