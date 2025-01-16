Залужный рассказал о самом важном моменте визита британского премьера Стармера в Киев

В ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера планируется подписание Соглашения, которое установит 100-летнее партнерство между Украиной и Великобританией. Об этом сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный.

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"Этот визит первый для Стармера в роли главы британского правительства, и он обещает быть очень важным. Британия активно поддерживает нас в эти трудные времена, и на переговорах в Киеве лидеры двух стран планируют обсудить дальнейшее сотрудничество, в частности в сфере безопасности", — отметил он.

Залужный подчеркнул, что главным ожиданием является подписание Соглашения, которое охватит 100 лет партнерства между Украиной и Великобританией, и будет включать сферы обороны, науки и культуры.

"Также мы хотим возобновить функционирование Диалога стратегического партнерства, который станет важным инструментом для эффективного обсуждения и решения вопросов двусторонних отношений. Нам нужно действовать вместе, чтобы становиться сильнее в этой борьбе, которую ведет Украина против агрессора", — подытожил он.

Как известно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом пишет The Guardian. Во время визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, а затем планируется подписание соглашения, которое усилит сотрудничество в оборонной сфере и расширит экономические связи в мирных отраслях. Издание отмечает, что Стармер также обсудит с украинскими лидерами возможности гарантий безопасности от Великобритании, в частности возможность участия британских войск в послевоенных миротворческих силах.

Портал "Комментарии" писал, что Великобритания стремится обеспечить Украине сильнейшую позицию в 2025 году . именно этим продиктован ряд последовательных шагов британского правительства. Об этом на встрече с норвежским коллегой Йонасом Гар Стере заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.