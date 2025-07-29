Залужный не сдержал эмоций: кого назвал чертами

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Кравцев Сергей
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании опубликовал у себя в Facebook достаточно интригующий пост, намекая на политические перипетии в Украине. Не называя прямо, кого он имеет в виду, экс-главком назвал "чертами" тем, кто в Украине эмоционально реагирует на его публичные мысли, тем самым подыгрывая российским пропагандистам.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Посол признался, что поражен большим количеством отзывов на его статью о корнях идентичности, силе единства и исторических уроках для украинцев.
Валерий Залужный также поблагодарил всех, кто понял, почему сегодня важно говорить о единстве и идентичности украинцев, на плечах которых держится мир во всей Европе.
Читайте на портале "Комментарии" — сейчас Украина вступила в новую фазу войны, которая кардинально отличается от периода полномасштабного вторжения в 2022–2023 годах. И если страна не позаботится о своей долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ближайшие два года война в Украине войдет в новую фазу, где будет иметь преимущество не только количество оружия или солдат, а технологическое лидерство. Хотя возобновление наступления в таком случае возможно, однако маловероятно, считает бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.