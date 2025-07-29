Залужный не сдержал эмоций: кого назвал чертами

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании опубликовал у себя в Facebook достаточно интригующий пост, намекая на политические перипетии в Украине. Не называя прямо, кого он имеет в виду, экс-главком назвал "чертами" тем, кто в Украине эмоционально реагирует на его публичные мысли, тем самым подыгрывая российским пропагандистам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Наблюдая как бесились черти, помойки, их ботва и в унисон им российские пропагандисты, становится понятно, что действительно наша сила в единстве и особой идентичности. Мы на правильном пути", – написал Валерий Залужный.

Посол признался, что поражен большим количеством отзывов на его статью о корнях идентичности, силе единства и исторических уроках для украинцев.

"Благодарю Vogue Ukraine за возможность донести до читателей мои мысли на эту сверхважную тему. Приятно, что журнал, публиковавший тексты Бертрана Расселла, сегодня фокусирует внимание на теме идентичности украинцев. Потому что украинцы заслужили, чтобы об их отваге и героизме писали самые известные издания мира", – отметил экс-главком.

Валерий Залужный также поблагодарил всех, кто понял, почему сегодня важно говорить о единстве и идентичности украинцев, на плечах которых держится мир во всей Европе.

Читайте на портале "Комментарии" — сейчас Украина вступила в новую фазу войны, которая кардинально отличается от периода полномасштабного вторжения в 2022–2023 годах. И если страна не позаботится о своей долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ближайшие два года война в Украине войдет в новую фазу, где будет иметь преимущество не только количество оружия или солдат, а технологическое лидерство. Хотя возобновление наступления в таком случае возможно, однако маловероятно, считает бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.



