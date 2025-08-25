Залужный готовится к выходу в украинскую политику: что будет решающим

Британское издание The Guardian напечатало материал о бывшем главнокомандующем Залужном. Материал появился после вбросов, что он вроде бы создал у себя неформальный предвыборный штаб, а с другой стороны, что он вроде бы плодотворно взаимодействует с руководителем ОП Ермаком. Однако на самом деле в этом нет ничего удивительного. Такое мнение озвучил политтехнолог Александр Кочетков.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Эксперт объясняет, посол Украины в Великобритании действительно встречается с главой ОП во время международных визитов, потому что это входит в его служебные обязанности. И было бы крайне странно, если бы во время таких встреч не происходило обсуждение текущей и будущей политической ситуации в Украине и вокруг нее.

"Если бы представить фантастическую ситуацию, что господин Валерий обратился ко мне за консультацией как к политтехнологу, то я бы посоветовал ему действовать в политической сфере сдержанно и осторожно, чтобы не вызвать ревности у В. Зеленского. Но обязательно время от времени напоминать украинцам, что есть такой перспективный общественный деятель как Залужный – больше на эмоциональном уровне, чем чисто политическом", – отметил Александр Кочетков.

Он добавляет, потом принципиально важно будет выбрать удачный момент, который позволит заявить, что "я не хотел заниматься грязным делом, какова украинская политика, но ситуация так критическая, что просто заставляет меня выйти из окопа, каким является дипломатическая работа", а дальше действовать максимально решительно, не мешая ни на кого, как во время пребывания. Героя Украины.

"Выбор момента перехода в публичную плоскость будет решающим для потенциальной политической карьеры Залужного. Когда я смотрю на происходящие вокруг Залужного события, то закрадывается мнение, что кто-то из моих коллег-политтехнологов подобный совет господину Валерию уже предоставил. И он ее услышал", – заметил политтехнолог.

