Залужный готовится к выборам: эксперт о лондонском штабе, Манафорте и дефиците кадров

Информация о возможном участии бывшего главкома Валерия Залужного распространялась в сети интернет уже давно. Опросы показывали достаточно высокий уровень доверия украинцев к Залужному. Вероятно, его команда начала активную подготовку к выборам.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Факты, которые могут указывать на планы бывшего главкома, привел политический эксперт Валентин Гайдай. По его словам, ближайшее окружение Залужного активно работает над формированием политической команды для участия в предстоящих выборах в Украине. В этот процесс, как отмечает эксперт, привлекают не только украинских, но и иностранных специалистов, в том числе скандально известных.

Гайдай напомнил информацию, обнародованную американской журналисткой Кэти Ливингстон, о том, что штаб-квартира Залужного в Лондоне уже начала работу по привлечению специалистов. В частности, говорится, что команда экс-главкома пытается рекрутировать американских политтехнологов.

Резонансной стала информация, как отметил Гайдай, о контактах команды Залужного с американцем Полом Манафортом. Последний в свое время работал советником во время президентской кампании Виктора Януковича. В сети интернет можно найти информацию о том, что посредником между Залужным и Манафортом стал американский бизнесмен Роберт Бенш, владелец энергетических активов в Украине. Манафорт, как пишет Гайдай, не проявил интереса к сотрудничеству с Залужным, но пока не отказался.

Акцентировал внимание эксперт и на публикации в британском издании The Guardian, где приведена другая версия событий. В материале говорится, что Манафорт искал контакт с Залужным и получил решительный отказ.

"В команде Залужного, очевидно, понимают токсичность Манафорта. Поэтому появилась публикация в The Guardian, где подается противоположная версия", – объясняет выход этой статьи Гайдай.

Политолог также отметил, что в формировании команды Залужного принимают участие лица, связанные с бывшим российским, а ныне британским бизнесменом Александром Темерко. Именно из-за Темерко, по словам Гайдая, в команду Залужного был привлечен американский политтехнолог Брайан Ланза, известный участием в избирательных кампаниях Дональда Трампа.

По мнению эксперта, в окружении Залужного продолжается активный поиск кандидатов на ключевые должности, ведь ощущается критический дефицит кадров, что свидетельствует о спешной подготовке к возможным выборам.

"Очевидно, следующие 3-5 месяцев покажут гораздо больше. Похоже, на поверхность будет всплывать немало интересной и, возможно, противоречивой информации о команде Залужного", — пишет политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Залужный, вероятно, может стать новым политическим партнером Ермака.



