Закон о множественном гражданстве: как прошло голосование в ВР

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Slava Kot
18 июня 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон о множественном гражданстве. Решение поддержали 243 народных депутата.
В Украине будет разрешено множественное гражданство. Фото из открытых источников
Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил о результатах голосования в Верховной Раде по закону о двойном гражданстве.
Документ об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины вводит в правовое поле понятие множественного гражданства. Это означает, что граждане Украины смогут официально иметь паспорт еще одного государства.
Главным новшеством является введение четких случаев, когда множественное гражданство признается, в частности:
Ключевую роль в практической реализации закона будет играть Кабинет Министров Украины. Именно правительство будет формировать перечень стран, гражданство которых можно иметь рядом с украинским, без риска потерять паспорт Украины. Этот список будет сформирован с учетом следующих критериев:
Таким образом, украинцы смогут иметь множественное гражданство, если второй паспорт принадлежит государству из "списка дружественных стран".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев поддерживает двойное гражданство.
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