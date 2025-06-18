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Закон о множественном гражданстве: как прошло голосование в ВР

В Украине будет разрешено двойное гражданство.

сегодня, 11:20
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Автор:
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Slava Kot

18 июня 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон о множественном гражданстве. Решение поддержали 243 народных депутата.

Закон о множественном гражданстве: как прошло голосование в ВР

В Украине будет разрешено множественное гражданство. Фото из открытых источников

Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил о результатах голосования в Верховной Раде по закону о двойном гражданстве.

"Парламент принял в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. За – 243. Все правки учли как было в редакции Комитета", — сообщил Железняк.

Документ об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины вводит в правовое поле понятие множественного гражданства. Это означает, что граждане Украины смогут официально иметь паспорт еще одного государства.

Главным новшеством является введение четких случаев, когда множественное гражданство признается, в частности:

  • — одновременное приобретение гражданства при рождении – если ребенок получает гражданство Украины и другой страны;
  • — усыновление гражданина Украины иностранцами — ребенок автоматически приобретает гражданство родителей-усыновителей;
  • — автоматическое приобретение гражданства через брак – когда гражданин Украины женится на иностранце;
  • — получение гражданства иностранного государства без собственного волеизъявления – например, из-за изменений законодательства другой страны.

Ключевую роль в практической реализации закона будет играть Кабинет Министров Украины. Именно правительство будет формировать перечень стран, гражданство которых можно иметь рядом с украинским, без риска потерять паспорт Украины. Этот список будет сформирован с учетом следующих критериев:

  • — является ли государство членом Европейского Союза;
  • — применило ли государство санкции против России из-за ее вооруженной агрессии против Украины.

Таким образом, украинцы смогут иметь множественное гражданство, если второй паспорт принадлежит государству из "списка дружественных стран".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев поддерживает двойное гражданство.



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