Зачем Украина выполняет все требования ЕС

Ткачова Марія
Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Антониу Коштой в Ужгороде прокомментировал позицию Венгрии, которая блокирует процесс евроинтеграции Украины.
Зеленский и Орбан
По словам главы государства, Украина полностью выполняет все рекомендации Европейского Союза, необходимые для продвижения в членство. Он подчеркнул, что как юридически, так и фактически Киев выполняет все поступающие от ЕС и Еврокомиссии требования.
"Мы делали и делаем все, что требует Европейский Союз. Поэтому я не вижу оснований для каких-либо замечаний со стороны венгерской стороны", – подчеркнул Зеленский.
В то же время президент отметил, что Украина готова к диалогу, даже несмотря на отсутствие реальных оснований для блокирования. Он подчеркнул: Киев открыт до встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить все остающиеся нерешенными вопросы и найти пути их урегулирования.
"Мы готовы встречаться с Орбаном, обсуждать, что еще их не устраивает, и что еще мы можем сделать, чтобы они наконец были довольны", — сказал президент.
Таким образом, Украина демонстрирует готовность к конструктивному разговору с Будапештом, подчеркивая, что выполняет все обязательства на пути к членству в ЕС.