Юлия Свириденко – новая кандидатка на премьер-министра Украины: что о ней известно

Президент Владимир Зеленский предложил первой вицепремьере и министерке экономики Юлии Свириденко должность премьер-министра Украины. Если ее кандидатуру поддержит Верховная Рада, Свириденко заменит Дениса Шмыгаля.

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Образование и начало карьеры

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 в Чернигове в семье служащих. Получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете, где специализировалась на менеджменте антимонопольной деятельности. В 2008 году получила диплом магистра с отличием, а затем поступила в аспирантуру.

После учебы работала экономистом в частном секторе, а в 2011 году стала главой представительства Чернигова в городе Уси (Китай), занимаясь привлечением иностранных инвестиций. Ее усилия привели к созданию предприятия с иностранным капиталом в Чернигове.

Выход на государственную службу

Юлия Свириденко

В 2015 году Свириденко присоединилась к Черниговской облгосадминистрации как советница председателя. Уже через несколько месяцев возглавила Департамент экономического развития, а в 2017 году стала первой замглавы ОГА, временно исполняя обязанности руководителя области.

Карьерный рост Свириденко продолжился в Киеве. В 2019 году она стала заместителем министра экономики, а в 2020 – первым заместителем. В ее компетенции были трудовая политика, занятость, индустрия и ценообразование.

В декабре 2020 года Свириденко перешла в Офис президента, где занималась экономической политикой и работой с инвесторами. Она также возглавила Совет по содействию бизнесу, созданный при Президенте.

Вицепремьерство и международная деятельность

Юлия Свириденко

4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Свириденко первым вицепремьером – министершей экономики Украины. В этой должности она отвечала за критически важные сферы в период полномасштабной войны: обеспечение продовольственной безопасности, стабилизацию рынка труда, поддержку малого и среднего бизнеса, а также взаимодействие с международными партнерами и кредиторами.

В 2020-2021 годах она входила в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

С июня 2025 года Свириденко также является заместителем председателя Совета по поддержке предпринимательства – консультативного органа при Президенте.

Личная жизнь

Свириденко замужем, воспитывает дочь Софию. Ее муж Сергей Дерлеменко руководит двумя компаниями, специализирующимися на строительстве, ремонтах и телекоммуникациях. В 2015 году он баллотировался в Черниговский городской совет, но безуспешно. Супруги владеют квартирами в Киеве и Чернигове, а также автомобилем Audi A6 Allroad 2010 года выпуска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие изменения в правительстве могут произойти в июле. Кто из министров лишится своих должностей.