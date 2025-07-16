"Я заблокирую эту Раду нахр*н": депутат назвал голосование в ВР "позором"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат Алексей Гончаренко из "Европейской Солидарности" заявил, что власти придумали "схему пошлин" для аграриев. По словам Гончаренко, в Верховной Раде нарушили регламент, потому он обещает заблокировать ее работу.
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в своих социальных сетях раскритиковал голосование в Верховной Раде по определенным поправкам.
Чтобы не допустить принятия законопроекта, народный депутат обещал остановить работу Верховной Рады. Свою позицию Гончаренко мотивирует тем, что у него в округе большое количество аграриев.
По его словам, "слуги" уже нарушают регламент и устраивают частичные учета правок. Впоследствии Гончаренко повторил, что "я заблокирую Раду НАХР*Н" и подчеркнул, что "никто не будет здесь работать, пока будут пытаться обманывать и нагнуть аграриев. Это мои избиратели. И я за своих избирателей буду стоять до конца".
Несмотря на обещания Гончаренко, в ВР состоялось голосование по которому приняли правки против которых был народный депутат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала народного депутата Гончаренко "обезьяной".
Также "Комментарии" писали, что Гончаренко единственный депутат, проголосовавший против продолжения мобилизации в Украине. Как объяснил свой поступок.