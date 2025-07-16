"Я заблокирую эту Раду нахр*н": депутат назвал голосование в ВР "позором"

Народный депутат Алексей Гончаренко из "Европейской Солидарности" заявил, что власти придумали "схему пошлин" для аграриев. По словам Гончаренко, в Верховной Раде нарушили регламент, потому он обещает заблокировать ее работу.

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в своих социальных сетях раскритиковал голосование в Верховной Раде по определенным поправкам.

"Прямо сейчас нас всех пытаются бросить. Они придумали схему, как обмануть парламент и аграриев. Как только правка о сое и рапсе не прошла полный учет. Но правка осталась частично. А это обман. ЭТО НЕЛЬЗЯ ПРОПУСКАТЬ НИКАК. Это ГРАБЕЖ аграриев", — пишет Гончаренко.

Чтобы не допустить принятия законопроекта, народный депутат обещал остановить работу Верховной Рады. Свою позицию Гончаренко мотивирует тем, что у него в округе большое количество аграриев.

"Я заблокирую эту Раду нахр*н. Но этот закон не будет принят. Взять и обмануть всех аграриев — не получится. У меня в округе кучу аграриев. Я их не подведу. И мы не сделаем так, чтобы они обанкротились из-за Гетманцева", — заявил Гончаренко.

По его словам, "слуги" уже нарушают регламент и устраивают частичные учета правок. Впоследствии Гончаренко повторил, что "я заблокирую Раду НАХР*Н" и подчеркнул, что "никто не будет здесь работать, пока будут пытаться обманывать и нагнуть аграриев. Это мои избиратели. И я за своих избирателей буду стоять до конца".

Несмотря на обещания Гончаренко, в ВР состоялось голосование по которому приняли правки против которых был народный депутат.

"Все же проголосовали. За — 245 депутатов. Это просто позор. Протащили в законопроекте о промышленных загрязнениях — пошлины для аграриев. Обещали служить народу, а служат схемам", — добавил Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала народного депутата Гончаренко "обезьяной".

Также "Комментарии" писали, что Гончаренко единственный депутат, проголосовавший против продолжения мобилизации в Украине. Как объяснил свой поступок.