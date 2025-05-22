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"Я скажу честно…": Зеленский похвастался физической формой (ВИДЕО)

Журналист решил поинтересоваться спортивными способностями президента Зеленского

22 мая 2025, 23:05
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Лиля Воробьева

Во время брифинга на форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" президенту Украины Владимиру Зеленскому задали довольно личный вопрос. Один из журналистов поинтересовался, сколько раз глава государства способен подтянуться.

"Я скажу честно…": Зеленский похвастался физической формой (ВИДЕО)

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский неожиданно удивился такому вопросу, а затем начал осматривать зал в поисках перекладины, чтобы подтвердить свои слова относительно физической формы.

"Я скажу честно: подтягиваюсь я меньше, чем вы. Я просто знаю, как вы подтягиваетесь. Я думаю, что… Мне 47 лет, 47 раз не смогу, а раз 12-15 смогу", – ответил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что школьник задал президенту неудобный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с победителями Всеукраинской олимпиады по математике шутливо высказался об аналитических способностях политиков, вызвав смех у собравшихся.

Во время общения один из подростков обратился к главе государства с вопросом: "Как вы думаете, логическое мышление и аналитические способности могут стать главными критериями для будущих лидеров государств?". Отвечая, Зеленский не удержался от шутки, отметив: "Думаете, сейчас у них таких способностей нет?", что вызвало веселую реакцию у аудитории.
После этого президент подчеркнул, что умение логически мыслить является необходимым качеством для лидеров государств, ведь они каждый день сталкиваются со сложными вызовами и принимают ответственные решения.
"Критика воспринимается и принимается. Это обязательные вещи, я в этом уверен, потому что каждый день, когда у тебя есть вызовы, у государства есть вызовы, в каждом институте, а значит у каждого человека, когда есть такие вызовы, надо, чтобы логика работала. Это очень важные критерии", — подытожил Зеленский.



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