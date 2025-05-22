"Я скажу честно…": Зеленский похвастался физической формой (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Во время брифинга на форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" президенту Украины Владимиру Зеленскому задали довольно личный вопрос. Один из журналистов поинтересовался, сколько раз глава государства способен подтянуться.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Зеленский неожиданно удивился такому вопросу, а затем начал осматривать зал в поисках перекладины, чтобы подтвердить свои слова относительно физической формы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что школьник задал президенту неудобный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с победителями Всеукраинской олимпиады по математике шутливо высказался об аналитических способностях политиков, вызвав смех у собравшихся.Во время общения один из подростков обратился к главе государства с вопросом: "Как вы думаете, логическое мышление и аналитические способности могут стать главными критериями для будущих лидеров государств?". Отвечая, Зеленский не удержался от шутки, отметив: "Думаете, сейчас у них таких способностей нет?", что вызвало веселую реакцию у аудитории.
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