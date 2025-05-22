"Я скажу честно…": Зеленский похвастался физической формой (ВИДЕО)

Во время брифинга на форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" президенту Украины Владимиру Зеленскому задали довольно личный вопрос. Один из журналистов поинтересовался, сколько раз глава государства способен подтянуться.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский неожиданно удивился такому вопросу, а затем начал осматривать зал в поисках перекладины, чтобы подтвердить свои слова относительно физической формы.

"Я скажу честно: подтягиваюсь я меньше, чем вы. Я просто знаю, как вы подтягиваетесь. Я думаю, что… Мне 47 лет, 47 раз не смогу, а раз 12-15 смогу", – ответил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что школьник задал президенту неудобный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с победителями Всеукраинской олимпиады по математике шутливо высказался об аналитических способностях политиков, вызвав смех у собравшихся.

Во время общения один из подростков обратился к главе государства с вопросом: "Как вы думаете, логическое мышление и аналитические способности могут стать главными критериями для будущих лидеров государств?". Отвечая, Зеленский не удержался от шутки, отметив: "Думаете, сейчас у них таких способностей нет?", что вызвало веселую реакцию у аудитории.

После этого президент подчеркнул, что умение логически мыслить является необходимым качеством для лидеров государств, ведь они каждый день сталкиваются со сложными вызовами и принимают ответственные решения.

"Критика воспринимается и принимается. Это обязательные вещи, я в этом уверен, потому что каждый день, когда у тебя есть вызовы, у государства есть вызовы, в каждом институте, а значит у каждого человека, когда есть такие вызовы, надо, чтобы логика работала. Это очень важные критерии", — подытожил Зеленский.