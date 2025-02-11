«Вышки Бойко» просто детские игрушки: Верховная Рада согласовала миллиардную сделку

Верховная Рада согласовала "большое крадивныцтво" и дала добро на закупку старых российских реакторов в Болгарии, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Хмельницкая АЭС

По его информации, такую инициативу поддержал 261 нардеп. Решающие голоса дали депутаты из "Батькивщины".

Железняк сообщил, что поддержали покупку российских реакторов 190 нардепов от "Слуги народа", 15 из "Батькивщины", 16 дала "Платформа за жизнь и мир", депутаты из групп "За будущее", "Восстановление Украины", "Доверие" и внефракционные дали 9,12, 14 и 5 голосов соответственно.

Что хорошо (если так можно сказать в этой ситуации) это разрешение только на покупку, а не начало строительства. Поэтому украдут пока не все 300 млрд грн, а поменьше. Можно сказать меценаты", – отметил Железняк.

О том, что Верховная Рада разрешила покупку для Хмельницкой АЭС двух старых реакторов российского производства, пригодных только для российского ядерного топлива, сообщил нардеп Владимир Арьев.

"С программой строительства на годы. Сама стоимость покупки железа за три месяца выросла с 0,6 до 1.1 миллиарда долларов! Ну и нелишне напомнить, что реализуют этот фестиваль коррупции люди предателя Андрея Деркача, руководящие не только Энергоатомом, но и министерством энергетики в целом. Все вместе это обойдется Украине где-то в 120 миллиардов гривен! И неизвестно, удастся ли строительство завершить, потому что в некоторых технических узлах не хватает комплектующих российского производства!" – заявил нардеп.

По его словам, это все происходит тогда, когда на фронте нет оружия и боеприпасов, когда нет выплат раненым бойцам и семьям погибших.

"Зато власти выбрасывают миллиарды на крупное атомное воровство. Чтобы вы понимали, хрестоматийные "вышки Бойко" – детские игрушки по сравнению с этой историей", — добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардепы готовятся протолкнуть скандальное решение по достройке блоков на Хмельницкой АЭС.



