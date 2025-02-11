«Вышки Бойко» просто детские игрушки: Верховная Рада согласовала миллиардную сделку

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Верховная Рада согласовала "большое крадивныцтво" и дала добро на закупку старых российских реакторов в Болгарии, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Хмельницкая АЭС
По его информации, такую инициативу поддержал 261 нардеп. Решающие голоса дали депутаты из "Батькивщины".
Железняк сообщил, что поддержали покупку российских реакторов 190 нардепов от "Слуги народа", 15 из "Батькивщины", 16 дала "Платформа за жизнь и мир", депутаты из групп "За будущее", "Восстановление Украины", "Доверие" и внефракционные дали 9,12, 14 и 5 голосов соответственно.
О том, что Верховная Рада разрешила покупку для Хмельницкой АЭС двух старых реакторов российского производства, пригодных только для российского ядерного топлива, сообщил нардеп Владимир Арьев.
По его словам, это все происходит тогда, когда на фронте нет оружия и боеприпасов, когда нет выплат раненым бойцам и семьям погибших.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардепы готовятся протолкнуть скандальное решение по достройке блоков на Хмельницкой АЭС.
Новости