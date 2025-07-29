Выполнит ли Зеленский свое обещание: кто будет главным претендентом на президентское кресло

К действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому все больше вопросов, в частности, относительно выполнения своих обещаний. Идя на выборы, как кандидат в президенты, Зеленский говорил, что, если не остановит войну, то уйдет со своей должности. Также он говорил о борьбе с коррупцией, не победив которую он обещал уйти. Представим ситуацию, что президент решил выполнить то, что обещал и уйти со своего поста, сформировав правительство национального единства, когда переводятся президентские полномочия на спикера Верховной Рады и в таком формате должны как-то работать. Итак, если Зеленский уйдет, то кто будет главным претендентом на президентское кресло? Кто сегодня просматривается, как главный фаворит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Претенденты на пост президента

Зеленский сам в отставку не уйдет

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сразу обратил внимание на то, что Владимир Зеленский с должности не уйдет.

"Я не вижу такого варианта, учитывая, как он сейчас себя позиционирует и как он занимается управлением Украины, фактически перебрав единолично на себя много функций. Разве что кроме законодательных, хотя он является автором также многих законодательных инициатив. Подразумевается, что парламент еще пытается сохранять собственную субъектность. Потому дальнейшая судьба президента Украины Зеленского будет определяться на выборах", – отметил эксперт.

Если же будут проходить выборы, то среди основных претендентов сегодня Валерий Клочок называет посла Украины в Великобритании, экс-главкома Валерия Залужного, пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Эксперт предполагает, что также, как кандидат в президенты, будет кто-то из представителей крыла волонтеров и военных.

"Среди волонтеров, конечно, можно рассматривать кандидатуру Сергея Притулы (волонтер и общественный деятель Сергей Притула – ред.). У него неплохая поддержка среди украинцев. И у него, кстати, уже есть опыт участия в избирательных кампаниях. Во время последней избирательной кампании Притула баллотировался в Киевский совет, например, от "Голоса". Также Притула баллотировался в Верховную Раду, но в третьей десятке списка того же "Голоса". Также публичную заявку на возможное участие в президентской кампании делал Андрей Билецкий (командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Белецкий – ред.). Кирилл Буданова (руководитель ГУР Минобороны – ред.) тоже может принять участие в избирательной кампании. Здесь много возможно конфигураций. Я не исключаю, что может появиться как кандидат в президенты Украины действующая премьер-министр Юлия Свириденко. Тем более, никуда не исчез украинский миф о том, что Украину спасет женщина. Многие говорили о том, что это может быть женщина по имени Юлия. Но фамилия ее не факт, что Тимошенко. И, кстати, Свириденко достаточно нейтральная, на нее немного негатива, фактически его нет. Ну, кроме того, что говорят, что она работала в свое время вместе с Ермаком. Однако какого-то большого кринжа по отношению к ней нет. Однако до сих пор стоит вопрос о том, будет ли баллотироваться сам Зеленский? Потому что, если его рейтинг будет недостаточным для победы, то, я думаю, что Зеленский примет решение не участвовать в выборах. А вот сами выборы возможны только, если будет прекращен огонь. То есть наступит такое, образно говоря, какое-нибудь перемирие или заморозка конфликта", – отметил Валерий Клочок.

При этом эксперт уточнил, что касается самого содержания вопроса, а именно, кто гипотетически может вместо Зеленского выполнять функции президента, здесь он советует открывать Конституцию и именно там находить четкий и однозначный ответ на этот вопрос, где написано, что, если в отставку подает президент, то его функции выполняет спикер Верховной Рады. Но, в очередной раз отметил собеседник портала "Комментарии", Зеленский сам в отставку не уйдет.

Доверие к Залужному – самое высокое

Политолог, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов отметил, что президент Зеленский действительно много обещал, но не выполнил ни одного обещания, кроме разве что одного, когда он сказал, что идет на один президентский срок. Есть еще надежда, что он его выполнит.

"Однако и это, лично мной, с самого начала было подвергнуто сомнению. Потому что есть такой принцип в американской политологии, как "хромая утка", когда президент в последний год своей каденции практически не может принимать сложных стратегических решений, потому что, с одной стороны, он будет подставляться под критику своих оппонентов, а, с другой, его такое стратегическое видение не будет выполнено его аппаратом или его окружением. Поэтому президент Зеленский, когда в 2019 году говорил, что он идет на один срок, сразу был "хромой уткой" на входе, что уже не позволяло ему выполнять свои обещания, тем более что они были стратегическими", – отметил политолог.

Валерий Дымов уверен, что президент Зеленский не откажется от своего поста, что уже заметно хотя бы по тому, что он не способен даже избавиться от токсичных и компрометирующих людей в своей команде.

"Во-вторых, Зеленского не отпустят те люди, которые, скажем так, вместе с ним многое наворотили. Он может уйти в отставку, а что делать Чернышевым, Миндичам и тем более Ермакам? К тому же те так называемые 5-6 менеджеров Офиса президента не способны рассматривать решение ни одного серьезного вопроса, кроме одного – как дольше оставаться у власти", – отметил политолог.

Валерий Дымов отмечает, что если говорить о том, кто может стать самым большим оппонентом Зеленскому и прийти ему на смену, то это, конечно, посол Украины в Великобритании и экс-главком Валерий Залужный.

"Не зря, когда Зеленскому показали социологию по поводу рейтинга доверия, где на первом месте оказался именно Залужный, то сразу появилась Марьяна Безуглая с критикой главкома. И, когда Зеленский публично заявил журналистам о том, что Марьяна с Валерой сами разберутся в своих спорах, то тем самым он подтвердил, что за нападками Безуглой стоит именно Офис президента", – отметил эксперт.

Он продолжает, если бы вдруг в силу определенных обстоятельств президент Зеленский оказался под очень сильным давлением наших союзников и партнеров, которые сказали бы, что они помогают Украине, а не лично Зеленскому и продолжат это делать, если Зеленский уйдет, то вполне возможно, что тот ушел бы.

"В таком случае глава ВР Руслан Стефанчук мог бы отвечать за президентскую ветвь власти, но, учитывая абсолютную бессубъектность спикера парламента, неспособность его без Ермака организовывать принятие решений в Верховной Раде, это крайне маловероятно. Стефанчук и компания – люди, которые не могут быть избраны. Подтверждением тому являются слова Никиты Потураева о том, что члены команды Слуга народа в политическом смысле никто, потому что все они – это президент Зеленский. К тому же рейтинг доверия Стефанчуку тяготеет к нулю, как и рейтинг других Ермаков и Татаровых. На сегодняшний день наиболее рейтинговым человеком в Украине является экс-главкой Залужный", – отметил Валерий Дымов.

По его словам, вероятность формирования правительства национального доверия, несмотря на высокую заинтересованность в обществе относительно этого процесса, тоже крайне мала. С другой стороны, среди патриотических сил не очень пылают желанием вступать в союз с властью, ведь прекрасно видели, что она делала накануне войны и в первые месяцы войны.

"Однако было бы желание, так можно было бы сформировать правительство национального доверия, но такого желания у власти пока нет. Если они так мочат своих, только в течение одного дня проводят настоящие операции только для того, чтобы защитить Миндича с Чернышевым, то можно уверенно говорить о том, что власти не могут принимать не только стратегические, но и тактические правильные решения. Поэтому вероятность того, что власть пойдет на создание правительства национального доверия, а Зеленский пойдет на то, чтобы выполнить хотя бы одно свое обещание и уйти с должности – равна нулю. Доверие к Залужному – самое высокое. Доверие к команде Зеленского – самое низкое. Доверие к Зеленскому высоко только потому, что Украина понимает, что пока мы не можем проводить выборы и делегитимизация власти в нынешних обстоятельствах нежелательна", – констатировал эксперт.

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