Выборы весной или летом невозможны: причина не только в военном положении

Несмотря на постоянные обсуждения предполагаемых выборов волеизъявление нужно долго готовить и сейчас есть определенные ограничения, которые могут помешать этому процессу.

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Выборы не состоятся при отсутствии реестра избирателей. Такое убеждение выразил депутат Киевского городского совета Леонид Емец в эфире День.LIVE. По его словам, для организации проведения выборов необходимо не менее полугода.

"Нужно закупить серверы, тендеры на них провести — это уже 2 месяца. Впрочем, на данный момент ничего этого физически не осуществляется. Поэтому о проведении выборов весной или летом речь не идет", — заверил он.

По словам столичного депутата, важным аспектом является то, что законодательство должно отвечать потребностям, прежде всего, речь идет об обеспечении безопасности граждан.

Напомним, что после избрания новым президентом США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", подавляющее большинство публичных деятелей заговорило о предстоящих переговорах, о завершении войны в Украине и проведении выборов.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в 2024 году сделал резонансное заявление, что горячая фаза войны закончится 30 декабря 2024 года. Даже до конца дня он не отступал от своих слов, вечером объяснив, что должна была состояться встреча Трампа и Путина, однако последний отказался. Гордон не сдается — он сделал новый прогноз, согласно которому мирного соглашения осталось недолго ждать.

По его словам, мирный договор будет подписан весной 2025 года, после чего проведут выборы всех уровней – от президента до сельских и поселковых советов.



