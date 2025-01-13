logo

BTC/USD

91509.65

ETH/USD

3006.51

LTC/USD

94.76

USD/UAH

43.00

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Выборы весной или летом невозможны: причина не только в военном положении
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы весной или летом невозможны: причина не только в военном положении

О проведении выборов весной или летом речь не идет: Леонид Емец

сегодня, 18:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Несмотря на постоянные обсуждения предполагаемых выборов волеизъявление нужно долго готовить и сейчас есть определенные ограничения, которые могут помешать этому процессу.

Выборы весной или летом невозможны: причина не только в военном положении

Иллюстративное фото

Выборы не состоятся при отсутствии реестра избирателей. Такое убеждение выразил депутат Киевского городского совета Леонид Емец в эфире День.LIVE. По его словам, для организации проведения выборов необходимо не менее полугода.

"Нужно закупить серверы, тендеры на них провести — это уже 2 месяца. Впрочем, на данный момент ничего этого физически не осуществляется. Поэтому о проведении выборов весной или летом речь не идет", — заверил он.

По словам столичного депутата, важным аспектом является то, что законодательство должно отвечать потребностям, прежде всего, речь идет об обеспечении безопасности граждан.

Напомним, что после избрания новым президентом США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", подавляющее большинство публичных деятелей заговорило о предстоящих переговорах, о завершении войны в Украине и проведении выборов.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в 2024 году сделал резонансное заявление, что горячая фаза войны закончится 30 декабря 2024 года. Даже до конца дня он не отступал от своих слов, вечером объяснив, что должна была состояться встреча Трампа и Путина, однако последний отказался. Гордон не сдается — он сделал новый прогноз, согласно которому мирного соглашения осталось недолго ждать.

По его словам, мирный договор будет подписан весной 2025 года, после чего проведут выборы всех уровней – от президента до сельских и поселковых советов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtube.com/live/YD1mvl3jXKo?feature=share
Теги:

Новости

Все новости