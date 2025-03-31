Вы таких цифр точно не ожидали: какая зарплата у руководства «Укрнафты»

Директор "Укрнафты" Сергей Корецкий в месяц получает 2,25 млн грн, а за 2024 год – 27 млн грн, как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, на это указывает его декларация.

Сергей Корецкий

Кроме того, добавляет политик, за 2024 год Корецкий обзавелся домом, купил новенький RANGE ROVER и Mercedes-Benz.

А еще, говорит Гончаренко, большие зарплаты задекларировали и другие чиновники Укрнафты: 25,7 млн грн – заместитель директора по финансам Юрий Ткачук, 18 млн грн – коммерческий директор Сергей Федоренко, 25 млн грн – исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии "Укрнафта" Денис Кудин.

Как заявил нардеп, пока менеджмент получает огромные зарплаты, между тем в Укрнафта заваливает ключевые показатели – вместо 30 скважин, запланированных на 2024 год, компания смогла ввести в эксплуатацию только 9.

Также существенно отставали фактические показатели добычи углеводородов, на 92% по нефти и на 42% по газу. Несмотря на крупный инвестиционный бюджет (26 млрд грн), компания не смогла приблизиться к показателям 2019! Так за что миллионы? – спрашивает нардеп.

При этом он добавляет, что директор "Укрнефтебурения" Олег Мальчик не подал декларацию за 2024 год, но в 2023 задекларировал 6,26 млн грн за 5 месяцев работы в УНБ – 1,2 млн грн в месяц.

Вместе с тем, подчеркнул Гончаренко, "Укрнефтебурение" от такого мощного менеджмента на миллионных зарплатах получило расходы на геологические исследования – в 3,7 раза дороже рынка. Плюс, говорит нардеп, стоимость одного пункта взрыва кабельной системы на Сахалинском месторождении – 14,7 тыс. грн, что на 83% дороже, чем у остальных газодобывающих компаний Украины (8 тыс. грн). А еще стоимость полученной геологической информации – 2,73 млн. грн/кв. км, что в 3,7 раза выше рыночной (742 тыс. грн/кв. км). Кроме того, добавил Гончаренко, за 51 кв. км исследований оплачено 139 млн грн – втрое больше реальной стоимости.

"Это не управление – это открытая коррупционная схема. Пока страна воюет за каждую гривну, отдельные руководители обогащаются миллионами", — подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МВД Украины Игорь Клименко подал электронную декларацию о доходах и имуществе за 2024 год, указав общий доход в размере 1 839 909 гривен.



