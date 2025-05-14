Встреча в Стамбуле: Зеленский рассказал, чего он ждет, чтобы принять финальное решение

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Лиля Воробьева
Украина готова к переговорам в Турции, ждем, кто приедет от России, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал во время вечернего обращения. Президент заявил, что формат и дальнейшие действия будут зависеть от состава делегации РФ. Сигналы с их стороны пока не убедительны, но вероятный приезд Трампа может стать мощным аргументом.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский планирует обсудить с Путиным два ключевых вопроса. В случае встречи с российским диктатором Владимиром Путиным глава украинского государства Владимир Зеленский будет поднимать вопрос о полном прекращении огня и обмене пленных по формуле "всех на всех". Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Liberation.
По его словам, "россияне не будут доверять" украинцам и украинцы "не будут доверять россиянам". Зеленский считает, что только внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей. Президент настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое уважалось бы обеими сторонами. В частности, он упоминает США как возможный гарант механизма контроля и считает, что присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить российского правителя приехать.
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