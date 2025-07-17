Все переигралось: кто будет новым послом Украины в США

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что бывший министр обороны Рустем Умеров не станет новым послом Украины в США. По его словам, кандидатуру Умерова якобы не согласовал Вашингтон и теперь вместо него будет другой человек.

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

По предварительным прогнозам, Рустем Умеров должен был стать новым послом Украины в США. Однако теперь депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал о последних изменениях в назначениях. По его словам, вместо Умерова новым послом в США станет Ольга Стефанишина, которая занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Ольга Стефанишин идет послом в США", — сообщил Железняк.

Что касается экс-министра обороны, нардеп прогнозирует ему место в Украине.

"Рустем Умеров остается в Украине, пойдет в СНБО. Правда пока неизвестно на Секретаря ли на заместителя. Ну или очередных советником Президента…", — пишет Железняк.

Причиной смены предварительных прогнозов Железняк назвал "несогласование кандидатуры" Рустема Умерова со стороны Вашингтона. Несмотря на новый прогноз нового посла Украины в США народный избранник отмечает, что ситуация может снова измениться.

Президент Владимир Зеленский сообщил нынешнему посолу Украины в США Оксане Маркаровой, что ей готовят замену. Маркарова стала украинским послом в Соединенных Штатах в феврале 2021 года.

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