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Все АЗС Украины могут остановить работу с 1 марта: предупреждение Верховной Рады

С 1 марта АЗС либо перестанут работать, либо будут платить штрафы в размере 150% стоимости проданного горючего

сегодня, 10:12
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Ткачик Олеся

1 марта 2025 работа всех АЗС может быть остановлена, заявила народный депутат Нина Южанина. По ее словам, причина состоит в том, что именно с 1 марта можно использовать только РРО, формирующие фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.

Все АЗС Украины могут остановить работу с 1 марта: предупреждение Верховной Рады

АЗС

"В настоящее время ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО к ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда утвердят – неизвестно", — отметила Южанина.

При этом народный депутат подчеркнула, что на АЗС разрешено использовать исключительно традиционные (аппаратные) РРО, так что с 1 марта АЗС должны либо прекратить продавать горючее и закрыться, либо будут работать с нарушением закона и получат штраф в размере 150% стоимости проданного горючего.

"Я неоднократно писала, что сроки возможности выдачи фискальных чеков по старой форме должны быть продлены (не менее шести месяцев). Но в Минфине не слышат. Минфин вообще понимает последствия своих решений? – спрашивает Южанина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с марта 2022 года в Украине ежемесячно открывалось больше ФЛП, чем закрывалось, однако в конце 2024 года ситуация изменилась из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес, сообщает платформа "Опендатабот". Антирекорд был зафиксирован в январе 2025 года: после месяца перерыва в работе реестров, всего за несколько недель было закрыто 61 455 ФЛП, в то время как открылось лишь 21 358 новых предпринимателей. Всего за время войны в Украине было открыто 763 759 новых ФЛП, в то время как 684 995 предпринимателей закрыли свое дело.




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Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3209
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