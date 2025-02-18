Все АЗС Украины могут остановить работу с 1 марта: предупреждение Верховной Рады

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Ткачик Олеся
1 марта 2025 работа всех АЗС может быть остановлена, заявила народный депутат Нина Южанина. По ее словам, причина состоит в том, что именно с 1 марта можно использовать только РРО, формирующие фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.
АЗС
При этом народный депутат подчеркнула, что на АЗС разрешено использовать исключительно традиционные (аппаратные) РРО, так что с 1 марта АЗС должны либо прекратить продавать горючее и закрыться, либо будут работать с нарушением закона и получат штраф в размере 150% стоимости проданного горючего.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с марта 2022 года в Украине ежемесячно открывалось больше ФЛП, чем закрывалось, однако в конце 2024 года ситуация изменилась из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес, сообщает платформа "Опендатабот". Антирекорд был зафиксирован в январе 2025 года: после месяца перерыва в работе реестров, всего за несколько недель было закрыто 61 455 ФЛП, в то время как открылось лишь 21 358 новых предпринимателей. Всего за время войны в Украине было открыто 763 759 новых ФЛП, в то время как 684 995 предпринимателей закрыли свое дело.
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